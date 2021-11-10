    
Главная Новости Харькова ЖКХ Нужно ли убирать с улиц опавшую листву: версия коммунальщиков
10.11.2021  17:20   Илья Романов

Нужно ли убирать с улиц опавшую листву: версия коммунальщиков

Убрать полностью, чтобы было чисто и выглядело эстетично. Именно такая задача стоит у городских дворников.

Зачем убирают листья на зиму
 
Однако, сообщает корреспондент РЕДПОСТ, есть жители, которые против того, чтобы коммунальщики выгребали листву.
 
"Если мы сейчас не уберём листву, весной это сделать будет в десятки раз тяжелее, так как она будет тяжёлая, мокрая, слежавшаяся. Если не убрать листву, то территория города превратится в свалку. Обычно в этой листве бумажки, баклажки и так далее и тому подобное. А когда подсыхает листва после мороза - это всё летит на дороги, на тротуары, забиваются ливнёвки.
 
Под домами скапливается разная грязь и это все не в пользу жителей. Есть, конечно, жители, которые против выгребания листвы, но это будет беспорядок и бедлам на территории города", - рассказала Светлана Рыбникова, начальник Шевченковского филиала КП "Харьковблагоустройство". 
 
 
Чтобы убрать придомовую территорию, дворники работают бригадами по десять человек. Так это получается сделать в разы быстрее. Ежедневно со дворов района вывозится на утилизацию порядка 10 грузовиков листвы. А за два осенних месяца это более 11 500 кубометров лишь с одного района, резюмирует Светлана Рыбникова. 
 
В этом году листва упала массово, это с одной стороны хорошо для дворников, так как её можно собрать и вывезти на утилизацию. Но, с другой стороны, сделать это быстро довольно не просто из-за больших объёмов. На предприятии говорят, что полностью избавиться от прошлогодней листвы по всем районам Харькова удастся к концу ноября.

 

Тэги:  дворники, листья, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.12 ЖКХ Более 100 тонн соли высыпали дворах Харькова - ХГС 15.12 ЖКХ Более тысячи кубометров песка высыпали во дворах Харькова - ХГС 13.10 ЖКХ Харьковские дворники: Жители бережнее относятся к нашей работе и это радует! (РЕДПОСТ)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 