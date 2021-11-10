10.11.2021 17:20 Илья Романов

Нужно ли убирать с улиц опавшую листву: версия коммунальщиков

Убрать полностью, чтобы было чисто и выглядело эстетично. Именно такая задача стоит у городских дворников.

Однако, сообщает корреспондент РЕДПОСТ , есть жители, которые против того, чтобы коммунальщики выгребали листву.

"Если мы сейчас не уберём листву, весной это сделать будет в десятки раз тяжелее, так как она будет тяжёлая, мокрая, слежавшаяся. Если не убрать листву, то территория города превратится в свалку. Обычно в этой листве бумажки, баклажки и так далее и тому подобное. А когда подсыхает листва после мороза - это всё летит на дороги, на тротуары, забиваются ливнёвки.

Под домами скапливается разная грязь и это все не в пользу жителей. Есть, конечно, жители, которые против выгребания листвы, но это будет беспорядок и бедлам на территории города", - рассказала Светлана Рыбникова, начальник Шевченковского филиала КП "Харьковблагоустройство".

Чтобы убрать придомовую территорию, дворники работают бригадами по десять человек. Так это получается сделать в разы быстрее. Ежедневно со дворов района вывозится на утилизацию порядка 10 грузовиков листвы. А за два осенних месяца это более 11 500 кубометров лишь с одного района, резюмирует Светлана Рыбникова. В этом году листва упала массово, это с одной стороны хорошо для дворников, так как её можно собрать и вывезти на утилизацию. Но, с другой стороны, сделать это быстро довольно не просто из-за больших объёмов. На предприятии говорят, что полностью избавиться от прошлогодней листвы по всем районам Харькова удастся к концу ноября.