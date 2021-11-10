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10.11.2021  17:05   Виталий Хиневич

Сколько стоит пересадка сердца в Украине

Цена на трансплантацию анатомического органа возросла.

Трансплантация сердца в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины. 
 
Отмечается, что 10 ноября правительство Украины изменило тариф на трансплантацию анатомических органов.
 
Однако украинские цены остаются выгодными, по сравнению с соседними странами. 
 
Теперь трансплантация сердца обойдется примерно 2 миллиона гривен, пересадка легких около 2,7 миллионов гривен. 
 
Ранее государство платило за операцию по трансплантации украинцам сердца и легких за рубежом (Беларусь) 110 тысяч долларов и 140 тысяч долларов соответственно.
 
Напомним, ранее собранный в Харькове немецкий вертолет спас жизнь ребенку, доставив донорское сердце.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  трансплантация, харьков
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