10.11.2021 17:05 Виталий Хиневич

Сколько стоит пересадка сердца в Украине

Цена на трансплантацию анатомического органа возросла.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что 10 ноября правительство Украины изменило тариф на трансплантацию анатомических органов.

Однако украинские цены остаются выгодными, по сравнению с соседними странами.

Теперь трансплантация сердца обойдется примерно 2 миллиона гривен, пересадка легких около 2,7 миллионов гривен.

Ранее государство платило за операцию по трансплантации украинцам сердца и легких за рубежом (Беларусь) 110 тысяч долларов и 140 тысяч долларов соответственно.

Напомним, ранее собранный в Харькове немецкий вертолет спас жизнь ребенку, доставив донорское сердце.