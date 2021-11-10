10.11.2021 17:05 Виталий Хиневич
Сколько стоит пересадка сердца в Украине
Цена на трансплантацию анатомического органа возросла.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что 10 ноября правительство Украины изменило тариф на трансплантацию анатомических органов.
Однако украинские цены остаются выгодными, по сравнению с соседними странами.
Теперь трансплантация сердца обойдется примерно 2 миллиона гривен, пересадка легких около 2,7 миллионов гривен.
Ранее государство платило за операцию по трансплантации украинцам сердца и легких за рубежом (Беларусь) 110 тысяч долларов и 140 тысяч долларов соответственно.
Напомним, ранее собранный в Харькове немецкий вертолет спас жизнь ребенку, доставив донорское
сердце.
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