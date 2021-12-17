Украинцы через смартфон смогут дать согласие на трансплантацию своих органов

Верховная Рада 16 декабря приняла закон о трансплантации органов, передаёт корреспондент портала РЕДПОСТ.
На данный момент в Украине существует презумпция несогласия на трансплантацию органов. Если же человек готов пожертвовать свои органы на пересадку, он мог предоставить соответствующее заявление в медучреждение.
Теперь же новый закон предоставляет законодательные основания, оформить при жизни своё согласие либо несогласие на трансплантацию в случае смерти через портал "Дія".
"Там должен появиться раздел, в котором каждый, кто примет решение о самом высоком проявлении жертвенности, сможет при своей жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи. В то же время, информация должна стать доступной, если этому человеку констатирована смерть мозга, и трансплант-координатор формирует карту потенциального донора в ЕГИСТ (Единая государственная информсистема трансплантации), - отметил Виктор Ляшко в интервью изданию Укринформ.
Также в Украине планируют усовершенствовать единый банк данных трансплантации органов и тканей для того, чтобы можно было с наибольшим совпадением по иммунологическим показателям подобрать пару донор-реципиент.
Одновременно с этим для популяризации трансплантации будут привлекать церковь. Её служители, уверены чиновники, смогут поспособствовать тому, чтобы украинцы к вопросу трансплантации относились более лояльно, с пониманием и всей ответственностью.
А вот пилотный проект по трансплантации, где все операции оплачивает Минздрав, продолжат ещё на 2 года.
Напомним, Кабмин изменил тариф на трансплантацию анатомических органов.
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