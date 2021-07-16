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16.07.2021  19:26   Дмитрий Колоней

Харьковский инди-разработчик создал аналог известной компьютерной игры

Харьковчанин Виталий Чиж в одиночку создал компьютерную игру «Bloom of Perun: Kharkiv».


Харьковский инди-разработчик создал аналог известной компьютерной игры
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Мой Харьков, в Первой столице инди-разработчик Виталий Чиж в одиночку создал компьютерную игру «Bloom of Perun: Kharkiv», навеянной «Сталкером».
 
Ее сюжет вкритце таков: В 1999 году в Борках взорвалась атомная станция и Харьков превратился в радиоактивные развалины, по которым бродят призраки, фанатики и бандиты. Дальше ХТЗ — верная смерть. Выжившие прячутся в подземке и молодой герой Виктор получает задание найти папоротник Перунов цвет, который по мнению салтовских ученых, может спасти наш мегаполис от вымирания. 
 
Тема заинтерсовла Виталия летом 2013 года, когла у него появился новенький компьютер и желание сделать собственную игру для андроида. Сделать это удалось лишь спустя 7 лет.
 
Харьковский инди-разработчик создал аналог известной компьютерной игры
 
"Я сделал первые трехмерные модели станции метро ХТЗ, но в дальнейшем от политических аспектов в игре отказался. Идея изменилась и игра прекратилась в шутер, вдохновленный такими играми, как «S.T.A.L.K.E.R» и «Метро 2033». Главный герой бегает с автоматом и фонариком по узнаваемым локациям Харькова. По Ботаническому саду, ХТЗ, станции метро «Пролетарская», площади Свободы, микрорайону «Горизонт» и другим узнаваемым местам.
 
Самое интересное, что я никогда не учился на айтишника. По образованию я историк и социолог. А 3D-графика – просто хобби. Вот так мне пригодились школьные уроки геометрии".
 

 

Источник:   Мой Харьков
 Тэги:  компьютерная игра, смартфон, харьков, виталий чиж, bloom of perun: kharkiv, шуттер, сталкер
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