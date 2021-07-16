Харьковский инди-разработчик создал аналог известной компьютерной игры

16.07.2021 19:26 Дмитрий Колоней

Харьковчанин Виталий Чиж в одиночку создал компьютерную игру «Bloom of Perun: Kharkiv».

Ее сюжет вкритце таков: В 1999 году в Борках взорвалась атомная станция и Харьков превратился в радиоактивные развалины, по которым бродят призраки, фанатики и бандиты. Дальше ХТЗ — верная смерть. Выжившие прячутся в подземке и молодой герой Виктор получает задание найти папоротник Перунов цвет, который по мнению салтовских ученых, может спасти наш мегаполис от вымирания.

Тема заинтерсовла Виталия летом 2013 года, когла у него появился новенький компьютер и желание сделать собственную игру для андроида. Сделать это удалось лишь спустя 7 лет.

"Я сделал первые трехмерные модели станции метро ХТЗ, но в дальнейшем от политических аспектов в игре отказался. Идея изменилась и игра прекратилась в шутер, вдохновленный такими играми, как «S.T.A.L.K.E.R» и «Метро 2033». Главный герой бегает с автоматом и фонариком по узнаваемым локациям Харькова. По Ботаническому саду, ХТЗ, станции метро «Пролетарская», площади Свободы, микрорайону «Горизонт» и другим узнаваемым местам.

Самое интересное, что я никогда не учился на айтишника. По образованию я историк и социолог. А 3D-графика – просто хобби. Вот так мне пригодились школьные уроки геометрии".