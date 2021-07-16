Главная Новости Харькова Спорт Теннис. Почетная харьковчанка Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса (фото)
16.07.2021  17:42   

Теннис. Почетная харьковчанка Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса (фото)

Харьковчанка сообщила о торжественном событии на странице в соцсети.


//instagram.com
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, лидер теннисного рейтинга Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.    
 
Элина сообщила в соцсети о том, что французский теннисист сделал украинке предложение руки и сердца, и Почетная харьковчанка ответила: "Да!"
 
В соцсети украинка опубликовала фото обручального кольца,
 
    
"Да! К началу нашей вечности", – подписала эти фото у себя в  Свитолина
 
"Она сказала "Да". Мадам Монфис", – написал, в свою очередь, у себя в  французский теннисист.
 
В начале апреля 2021 года Элина и Гаэль сообщили о своей помолвке, но точную дату бракосочетания долго не разглашали, указывая только хэштег «июль». Пара начала встречаться с 2019 года, несколько раз они расставались, но в результате помирились и объявили о своей помолвке.
 
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Харьков и первая ракетка Украины Элина Свитолина проведут теннисный турнир нового формата - Kharkiv City Cup by Elina Svitolina Foundation.
Тэги:  свитолина, свадьба, харьков, монфис, вышла замуж, спорт, теннис
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.07 Спорт Теннис. В Харькове пройдет единственный в своем роде турнир 01.07 Спорт Теннис. Почетная харьковчанка покидает Уимблдон (видео) 28.06 Спорт Теннис. Почетная харьковчанка узнала свою соперницу в первом круге Уимблдона
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 