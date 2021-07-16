16.07.2021 17:42
Теннис. Почетная харьковчанка Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса (фото)
Харьковчанка сообщила о торжественном событии на странице в соцсети.
//instagram.com
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на социальные сети, лидер теннисного рейтинга Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.
Элина сообщила в соцсети о том, что французский теннисист сделал украинке предложение руки и сердца, и Почетная харьковчанка ответила: "Да!"
В соцсети украинка опубликовала фото обручального кольца,
"Да! К началу нашей вечности", – подписала эти фото у себя в Свитолина
"Она сказала "Да". Мадам Монфис", – написал, в свою очередь, у себя в французский теннисист.
В начале апреля 2021 года Элина и Гаэль сообщили о своей помолвке, но точную дату бракосочетания долго не разглашали, указывая только хэштег «июль». Пара начала встречаться с 2019 года, несколько раз они расставались, но в результате помирились и объявили о своей помолвке.
Напомним, ранее мы сообщали
о том, что Харьков и первая ракетка Украины Элина Свитолина проведут теннисный турнир нового формата - Kharkiv City Cup by Elina Svitolina Foundation.
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