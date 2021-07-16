16.07.2021 17:42

Теннис. Почетная харьковчанка Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса (фото)

Харьковчанка сообщила о торжественном событии на странице в соцсети.



//instagram.com

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, лидер теннисного рейтинга Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Элина сообщила в соцсети о том, что французский теннисист сделал украинке предложение руки и сердца, и Почетная харьковчанка ответила: "Да!"

В соцсети украинка опубликовала фото обручального кольца,

"Да! К началу нашей вечности", – подписала эти фото у себя в Свитолина

"Она сказала "Да". Мадам Монфис", – написал, в свою очередь, у себя в французский теннисист.

В начале апреля 2021 года Элина и Гаэль сообщили о своей помолвке, но точную дату бракосочетания долго не разглашали, указывая только хэштег «июль». Пара начала встречаться с 2019 года, несколько раз они расставались, но в результате помирились и объявили о своей помолвке.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Харьков и первая ракетка Украины Элина Свитолина проведут теннисный турнир нового формата - Kharkiv City Cup by Elina Svitolina Foundation.