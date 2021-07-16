16.07.2021 20:41

Помогите найти: В Харькове пропал дедушка с Кулиничей (фото)

В Харькове третий день идет поиск Анатолия Соснового.



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Как сообщеет РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове пропал Анатолий Иосифович Сосновый.

90-летний житель с улитцы Грищенко пгт. Кулиничи вышел из дома в 5:15 13 июля 2021 года и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 170 см., худощавого телосложения, волосы седые, зачесанные назад,

Был одет: синий пиджак (роба), темные штаны, темные ботинки.

При себе имел деревянную трость с ручкой.

При наличии информации звонить 068-777-0-112 или 102