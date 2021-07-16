Помогите найти: В Харькове пропал дедушка с Кулиничей (фото)

В Харькове третий день идет поиск Анатолия Соснового.
Как сообщеет РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове пропал Анатолий Иосифович Сосновый.
90-летний житель с улитцы Грищенко пгт. Кулиничи вышел из дома в 5:15 13 июля 2021 года и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 170 см., худощавого телосложения, волосы седые, зачесанные назад,
Был одет: синий пиджак (роба), темные штаны, темные ботинки.
При себе имел деревянную трость с ручкой.
При наличии информации звонить 068-777-0-112 или 102
Комментариев: 0
День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Рецепт успеха: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
влажность:
давление:
ветер: