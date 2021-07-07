Главная Новости Харькова Спорт Теннис. В Харькове пройдет единственный в своем роде турнир
07.07.2021  16:41   

Теннис. В Харькове пройдет единственный в своем роде турнир

Харьков и первая ракетка Украины Элина Свитолина проведут в городе теннисный турнир нового формата - Kharkiv City Cup by Elina Svitolina Foundation.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков спортивный, уникальный турнир пролйдет в Харькове с 16 по 22 августа 2021 года.
 
Kharkiv City Cup by Elina Svitolina Foundation - новая уникальное событие в украинском спорте. Это будет настоящая неделя тенниса - 300 спортсменов в возрасте от 8 до 97 лет посоревнуются за призы первой ракетки Украины. Такой формат турнира, подчеркнул директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета Алексей Чубаров, объединит абсолютно всех, кто любит эту игру: детей, юниоров, взрослых, ветеранов, людей с ограниченными возможностями, профессионалов и любителей.
 
"Из года в год мы создаем в Харькове крутые спортивные события. Никогда не опускаем стандарт их организации. События такого масштаба в Украине еще не было. Мы гордимся Элиной и ее достижениями. Замечательно, что наша почетная гражданка поддержала инициативу проведения Kharkiv City Cup, а ее Благотворительный фонд стал соорганизатором соревнований. Уверен, что вместе мы сделаем теннис еще более популярным в городе и стране в целом", - подчеркнул Чубаров.
 
В свою очередь Элина Свитолина отметила, что развитие тенниса в Украине - ее цель, и Харьков для этого она выбрала не случайно.
 
"Харьков - мой родной город, откуда начался мой путь в профессиональный мир большого тенниса. Не случайно, именно в Харькове благодаря масштабной поддержке городских властей будет реализована программа моего Благотворительного фонда - проведение общегородского теннисного турнира. Именно такие турниры нужны нашей стране и нашему обществу", - отметила Свитолина.
 
Турнир будет проходить одновременно на 30 кортах в пяти теннисных клубах Харькова. 
 
В состяшаниях будут принимать участие: 
  1. дети до 10 лет;
  2. дтей до 12 лет ;
  3. девушки до 16 лет, взрослые игроки и ветераны тенниса (от 35 до 90+ лет), теннисисты на колясках;
  4. юноши до 16 лет ;
Организатор турнира - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.
 
Справка. Элина Свитолина - первая ракетка Украины, победительница 15 одиночных турниров WTA (Women's Tennis Association), третья ракетка мира в профессиональном мировом рейтинге WTA (2019, 2018), полуфиналистка турниров Большого Шлема (Wimbledon 2019 и US Open 2019). В 2020 году Свитолина получила звание "Почетный гражданин Харькова". В 2019 году Элина основала в Украине свой благотворительный фонд, главной целью которого является поддержка юных талантов и развитие тенниса.
 
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков, спорт, турнир, kharkiv city cup by elina svitolina foundation
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.07 Спорт Харьковский теннисист вошел в книгу Рекордов Гиннесса (фото) 02.07 Спорт Олимпиада в Токио: кто из харьковчан поборется за медали 01.07 Спорт Теннис. Почетная харьковчанка покидает Уимблдон (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 