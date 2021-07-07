07.07.2021 16:41

Теннис. В Харькове пройдет единственный в своем роде турнир

Харьков и первая ракетка Украины Элина Свитолина проведут в городе теннисный турнир нового формата - Kharkiv City Cup by Elina Svitolina Foundation.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьков спортивный, уникальный турнир пролйдет в Харькове с 16 по 22 августа 2021 года.

Kharkiv City Cup by Elina Svitolina Foundation - новая уникальное событие в украинском спорте. Это будет настоящая неделя тенниса - 300 спортсменов в возрасте от 8 до 97 лет посоревнуются за призы первой ракетки Украины. Такой формат турнира, подчеркнул директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета Алексей Чубаров, объединит абсолютно всех, кто любит эту игру: детей, юниоров, взрослых, ветеранов, людей с ограниченными возможностями, профессионалов и любителей.

"Из года в год мы создаем в Харькове крутые спортивные события. Никогда не опускаем стандарт их организации. События такого масштаба в Украине еще не было. Мы гордимся Элиной и ее достижениями. Замечательно, что наша почетная гражданка поддержала инициативу проведения Kharkiv City Cup, а ее Благотворительный фонд стал соорганизатором соревнований. Уверен, что вместе мы сделаем теннис еще более популярным в городе и стране в целом", - подчеркнул Чубаров.

В свою очередь Элина Свитолина отметила, что развитие тенниса в Украине - ее цель, и Харьков для этого она выбрала не случайно.

"Харьков - мой родной город, откуда начался мой путь в профессиональный мир большого тенниса. Не случайно, именно в Харькове благодаря масштабной поддержке городских властей будет реализована программа моего Благотворительного фонда - проведение общегородского теннисного турнира. Именно такие турниры нужны нашей стране и нашему обществу", - отметила Свитолина.

Турнир будет проходить одновременно на 30 кортах в пяти теннисных клубах Харькова.

В состяшаниях будут принимать участие:

дети до 10 лет; дтей до 12 лет ; девушки до 16 лет, взрослые игроки и ветераны тенниса (от 35 до 90+ лет), теннисисты на колясках; юноши до 16 лет ;

Организатор турнира - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

Справка. Элина Свитолина - первая ракетка Украины, победительница 15 одиночных турниров WTA (Women's Tennis Association), третья ракетка мира в профессиональном мировом рейтинге WTA (2019, 2018), полуфиналистка турниров Большого Шлема (Wimbledon 2019 и US Open 2019). В 2020 году Свитолина получила звание "Почетный гражданин Харькова". В 2019 году Элина основала в Украине свой благотворительный фонд, главной целью которого является поддержка юных талантов и развитие тенниса.