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07.07.2021  15:55   Дмитрий Колоней

Помогите найти: под Харьковом по дороге домой пропал мужчина (фото)

В Харькове и области 20 дней не могут найти Геннадия Гармаша.

Криминал Харьков: По дороге домой пропал пожилой мужчина

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, разыскивается 71-летний Геннадий Иванович Гармаш.

Житель поселка городского типа  Манченки, работающий а Харькове на Биологической улице, мужчина пропал по дороге домой.

Выйдя с работы 18 июня 2021 года, он был замечен в Манченках спустя три дня - 21-22 июня 2021 года - но дома так и не появился.

Приметы: рост 165 см., плотного телосложения, волосы русые с проседью

Был одет в светлую рубашку с коротким рукавом и светлые брюки.

Криминал Харьков: По дороге домой пропал пожилой мужчина

  

 

Напомним, ранее мы писали, что на карьере "Дружба" в Харькове пропал мужчина.

 

Тэги:  розыск, пропал мужчина, харьков, манченки, биологическая
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