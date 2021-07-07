Помогите найти: под Харьковом по дороге домой пропал мужчина (фото)

В Харькове и области 20 дней не могут найти Геннадия Гармаша.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, разыскивается 71-летний Геннадий Иванович Гармаш.
Житель поселка городского типа Манченки, работающий а Харькове на Биологической улице, мужчина пропал по дороге домой.
Выйдя с работы 18 июня 2021 года, он был замечен в Манченках спустя три дня - 21-22 июня 2021 года - но дома так и не появился.
Приметы: рост 165 см., плотного телосложения, волосы русые с проседью
Был одет в светлую рубашку с коротким рукавом и светлые брюки.
Напомним, ранее мы писали, что на карьере "Дружба" в Харькове пропал мужчина.
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