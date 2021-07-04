Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове на карьере пропал мужчина
04.07.2021  20:34   

В Харькове на карьере пропал мужчина

Инцидент произошел на карьере "Дружба" в Слободском районе Харькова.

На харьковском водоеме пропал мужчина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграмм-канал ТРУХА.
 
 " Житель Ньютона, 6 отправился ночью бухим на рыбалку с другом. Отплыли на лодке. Друг проснулся - лодка пустая, товарища нет", - говорится в сообщении.
 
В отделе коммуникации областной полиции нашим корреспондентам подтвердили факт происшествия. По их словам, 3 июля в полицию обратился житель Слободского района. Мужчина рассказал, что его сын 1976 года рождения ушел рыбачить на лодке на карьер по проспекту Гагарина и не вернулся. 
 
По адресу выезжали сотрудники патрульной полиции. В ходе проверки информации на берегу водоема были найдены вещи мужчины и лодка, которая находился на воде. 4 июля его уже искали водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Однако тело мужчины так и не обнаружили.
 
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений. Проводится проверка.
 
Напомним, 20 июня в Харькове утонула девушка, отдыхавшая на Троицу в Журавлевском гидропарке. Медики пытались откачать пострадавшую, однако не смогли.
 
Тэги:  харьков, гсчс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.07 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 5 июля 04.07 Спорт Регби -77: регбисты Ярославского стали 12-кратными чемпионами Украины 04.07 Криминал и происшествия У неотложки полдня лежал труп мужчины
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 