04.07.2021 20:34

В Харькове на карьере пропал мужчина

Инцидент произошел на карьере "Дружба" в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграмм-канал ТРУХА.

" Житель Ньютона, 6 отправился ночью бухим на рыбалку с другом. Отплыли на лодке. Друг проснулся - лодка пустая, товарища нет", - говорится в сообщении

В отделе коммуникации областной полиции нашим корреспондентам подтвердили факт происшествия. По их словам, 3 июля в полицию обратился житель Слободского района. Мужчина рассказал, что его сын 1976 года рождения ушел рыбачить на лодке на карьер по проспекту Гагарина и не вернулся.

По адресу выезжали сотрудники патрульной полиции. В ходе проверки информации на берегу водоема были найдены вещи мужчины и лодка, которая находился на воде. 4 июля его уже искали водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Однако тело мужчины так и не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений. Проводится проверка.

Напомним, 20 июня в Харькове утонула девушка , отдыхавшая на Троицу в Журавлевском гидропарке. Медики пытались откачать пострадавшую, однако не смогли.