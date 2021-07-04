04.07.2021 19:22
Как пережить жару: советы врачей
Прошедшая неделя запомнилась харьковчанам экстремально высокими температурами. В разных регионах Украины ртутные столбики термометров показывали от +30 до +35 градусов.
Жара может привести солнечный удар, тепловые судороги, ожоги. Влияние ультрафиолетового излучения - один из самых больших рисков появления меланомы. Поэтому стоит предохраняться. РЕДПОСТ
подготовил несколько советов, как пережить жару:
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Уменьшите время пребывания на солнце, особенно с 11 до 16 часов. Находитесь в прохладном помещении или тени. По возможности найдите место, где есть кондиционер. Несколько часов в охлажденном помещении помогут телу адаптироваться к жаре. Вентиляторы становятся неэффективными, когда воздух слишком сильно нагрелся. Также поможет душ или ванна с холодной водой.
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Пользуйтесь солнцезащитным кремом с 30 + SPF, наносите его за 20-30 мин до выхода на солнце.
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Выбирайте легкую, свободную одежду светлых цветов и из натуральных тканей (хлопок, лен), желательно с длинным рукавом. Не забывайте надевать солнцезащитные очки и шляпу с широкими полями, чтобы затенить шею, лицо и уши.
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Пейте больше жидкости. Следует напоминать о воде детям и пожилым людям, поскольку им труднее следить за своим водным балансом. Узнайте у своего врача о допустимом количество жидкости, если есть противопоказания по состоянию здоровья. Откажитесь от употребления сладких напитков, алкоголя и напитков с высоким содержанием кофеина. Не забывайте дать воду своим домашним любимцам.
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Уменьшите физическую активность или временно откажитесь от занятий спортом в жару. Это может давать большую нагрузку на сердце.
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Избегайте горячей и жирной пищи, это создает дополнительное тепловую нагрузку для тела.
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Никогда не оставляйте детей или животных в автомобиле, даже если окно стоит на проветривании. Температура в авто быстро возрастает до высоких показателей, что может привести к получению теплового удара или летальных случаев.
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Восстанавливайте соли и минералы в организме, потому что мы их теряем из-за сильного потоотделения. Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием соли, страдаете диабетом, имеете повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания, посоветуйтесь со своим врачом относительно водно-солевого режима.
Редакция РЕДПОСТ желает крепкого здоровтя вам и вашим близким!
Ранее мы писали о советах врачей
: как не получить тепловой удар и солнечные ожоги.
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