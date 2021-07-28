28.07.2021 18:58

Борьба за тень, или Как в Харькове спасают от аномальной жары

Зной и духота превращает лето в настоящее испытание особенно для современных городов-мегаполисов. Горожане ищут спасительную прохладу. А улучшить ситуацию в общем-то можно.



// РЕДПОСТ

По данным ООН, достаточное количество деревьев и растений способно снизить температуру воздуха на 2-8 градусов. Вот в и Харькове решили всерьез заняться этим вопросом и приступили к масштабному озеленению города, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



В «Харьковзеленстрое» констатируют: температура в мире поднимается с кадым годом и деревья, которые были высажены 20-40-50 лет назад, не выдерживают таких аномалий и начинают сохнуть. Специалисты предприятия ухаживают за ними, поливают, подкармливают в любом случае, но деревья не приспособлены, к сожалению, к такому сухому климату, поэтому первоочередная задача заменить их на более свежие и новые, чтобы создался благоприятный микроклимат повсюду, в районах, микрорайонах, парках и скверах всего города - и это обязательное условие.

Так в Харькове ежегодно появляются сотни новых деревьев и кустарников. Изыскиваются любые способы озеленения и эфективные, и ещё оригинальные. Чего только стоят огромные вазоны в саду Шевченко. Тут посажены ирга и лилия и кажется, что растут они как будто из асфальта. При этом они не только создают красоту, но и комфорт отдыхающим.

Эту задумку в Харькове планируют усовершенствовать и создать большие переносные клумбы с деревьями. Во-первых, говорят специалисты, их можно будет перемещать с места на место, тем самым на открытых участках создавать целые парковые зоны, где можна будет укрыться от палящего солнца, потому что у этих клумб предусмотрены места для сидения. Единственное условие - деревья должны быть устойчивыми к жаре и засухе.



И ещё один способ улучшения микроклимата - это цветы, ведь они тоже выполняют полезную функцию, а также придают красоты городу. Так в этом сезоне озеленители высадили их рекордное количество 1 миллион 800 тысяч.





«С каждым годом объёмы только растут. Это вызвано тем, что появляются новые клумбы, новые парки, скверы и проспекты. Особенность нашего предприятия является то, что мы сами и выращиваем цветы в своих теплицах. У нас появляются новые виды, мы экспериментируем, мы пытаемся получить наилучший эфект цветочных композиций и они у нас никогда не повторяются" - говорят в "Харьковзеленстрое".



И старания озеленителей не напрасны. Харьковчане оценили их работу по достоинству. В адрес создателей настоящих цветочных шедевров только слова благодарности и восхищения.

Напомним, скоро откроется преображенная зеленая зона на бульваре Юрьева.