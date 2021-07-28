Как преображается бульвар Юрьева в Харькове (фото)

Скоро откроется преображенная зеленая зона на бульваре Юрьева.
Полным ходом идёт возобновление элементов благоустройства территории зеленой зоны вдоль бульвара Юрьева, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Семена Сироту.
По словам Семена Сироты, после капремонта на территории установят мусорные контейнеры, парковые лавочки нескольких видов, оборудуют детские площадки, велопарковку, информационные стенды, заборы, установят электроосвещение.
Подробности реконструкции заместитель мэра раскрывать не стал. Впрочем, интрига продержится недолго – скоро зеленая зона бульвара откроется для отдыха харьковчан, которые сами увидят всю созданную коммунальщиками красоту.
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