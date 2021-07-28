Главная Новости Харькова ЖКХ Как преображается бульвар Юрьева в Харькове (фото)
28.07.2021  15:22   

Как преображается бульвар Юрьева в Харькове (фото)

Скоро откроется преображенная зеленая зона на бульваре Юрьева.

На бульваре Юрьева в Харькове благоустраивают зеленую зону

Полным ходом идёт возобновление элементов благоустройства территории зеленой зоны вдоль бульвара Юрьева, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя Харьковского  городского головы Семена Сироту.

По словам Семена Сироты, после капремонта на территории установят мусорные контейнеры, парковые лавочки нескольких видов, оборудуют детские площадки, велопарковку, информационные стенды, заборы, установят электроосвещение.

Подробности реконструкции заместитель мэра раскрывать не стал. Впрочем, интрига продержится недолго – скоро зеленая зона бульвара откроется для отдыха харьковчан, которые сами увидят всю созданную коммунальщиками красоту.

Ранее РЕДПОСТ писал о современной локации для отдыха, открытой на улице Самолетной, 11, в Основянском районе. Там построили детские площадки с качелями, песочницей, канатной пирамидой, игровым мини-комплексом, в том числе для детей с особыми физическими потребностями. Также на этой территории были размещены площадки для занятий различными видами спорта, установлены лавки, урны, организована площадка для выгула собак.

 

Фотогалерея

Тэги:  благоустройство, бульвар юрьева, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.07 ЖКХ Ответы на заявки харьковчан: на улице Кошкина стартовало благоустройство внутридомовой территории   13.07 Общество В Харькове появился новый мини-парк   13.07 ЖКХ В Харькове обновили еще одно место для отдыха харьковчан
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 