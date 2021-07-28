28.07.2021 16:29 Рита Парфенова

Что осталось от загоревшегося на ходу автомобиля в Харькове (видео, фото)

Причина возгорания уточняется.

Днем 28 июля на улице Академика Павлова в районе ТРЦ «Французский бульвар» на полном ходу загорелся микроавтобус Volkswagen Transporter, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Вызов на пожар на трассе в районе дома 44 по улице Академика Павлова спасателям поступил в 14:52. Во время движения вспыхнул моторный отсек микроавтобуса «Volkswagen Transporter».

Когда дежурные подразделения ГСЧС на двух пожарных автомобилях прибыли на вызов, микроавтобус был охвачен пламенем на площади около шести квадратных метров.

Огнеборцы из брансбойтов сбили огонь и к 15:02 пожар был локализован, а в 15:25 полностью ликвидирован.

Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.

Ранее мы писали, как на улице Баварской, 14 спасатели тушили КамАЗ, который загорелся во время движения.