28.07.2021 16:57

Ответы на заявки харьковчан: на улице Кошкина стартовало благоустройство внутридомовой территории

Работы по благоустройству внутриквартальных дорог и внутридомовой территории начались в Слободском районе Харькова. На месте реконструкции побывал и корреспондент РЕДПОСТ.

Двор домов № 2 и 4 по улице Кошкина расположен в Слободском районе. Это одна из локаций, где сейчас ведутся работы по благоустройству. Сейчас дорожники производят капитальный ремонт внутриквартальных дорог. Именно с такой просьбой обратились местные жители во время встречи к руководителю города Игорю Терехову.

"При встрече с Игорем Александровичем жителями была озвучена такая просьба. И подрядчик сейчас выполняет ремонт, - говорит начальник управления жилищного хозяйства администрации Слободского района Анатолий Колесник.

По его словам, в целом планируется установить 450 метров борта, заасфальтировать почти 1000 квадратных метров проезжей части и 170 квадратных метров тротуаров."

Одновременно с этим, здесь приступили и к установке во дворе детской площадки. Пока ведутся подготовительные работы, расчистка территории и планировка элементов игрового комплекса.

"Нужно отметить, что здесь когда-то была детская площадка, но, к сожалению, от неё не осталось и следа. И вот сейчас, после того как наведём порядок, оградим территорию забором и приступим к устанавке детских атракцинов, это будут и качели, и горки, а также спортивные тренажёры. Уверен, это будет прекрасна площадка, именно то, что просили жители улицы", - подчеркнул Анатолий Колесник.

Установить детский инровой комлекс и провести благоустройство территории планируют в течение месяца. А вот ремонт внутриквартальных дорог завершат ориентировочно к 5 августа.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, кто и зачем ломает зоны отдыха во дворах Харькова.

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