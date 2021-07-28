28.07.2021 17:15

Путешествия в 2021 году. Куда полететь харьковчанам

Куда полететь отдыхать харьковчанам, какие страны разрешают въезд без вакцинации? Эти и другие вопрос корреспонденты РЕДПОСТ задали представителям одного их турагентств Харькова.

Спустя полтора года пандемии туризм начал возрождаться. Для путешественников уже открывается Европа. И сейчас мы с вами узнаем, куда можно полететь без тестов, вакцинации и сколько это будет стоить.

Курортные страны начали пускать туристов еще в прошлом году. Однако, очень долго оставалась закрытой Европа. С внедрением паспортов вакцинации страны Евросоюза вновь стали доступны для туризма. Это Греция, Франция, Германия, Нидерланды. Некоторые страны даже разрешают въезд без вакцинации, но с результатами ПЦР-теста.

Лидия Марченко, турагент: Европу ждут очень многие и многие ее любят. Но с Европой...она только-только начинает открываться. Сказать, конечно, что она набрала былые обороты нельзя. Но в этом году очень активно бронируется Греция, очень много запросов, туристы ее любят. При наличии ПЦР-теста, либо вакцинации, ну один из документов, можно будет попасть и в Испанию.

Совсем без ограничений туристов ждут Балканы и Нидерланды.

Лидия Марченко, турагент: Есть страны, куда мы можем лететь вообще без тестов и без вакцинации. Прежде всего Черногория, Албания - это то, что ждет наших туристов без каких-либо документов. Желание путешествовать, пакет документов: забронированный билет, наличие гостиницы - и можно ехать отдыхать.

Журналист: На них спрос сейчас большой?

Лидия Марченко, турагент: Да, спрос сейчас на эти страны очень высокий. В том числе и Черногория и Албания летают из Харькова, что тоже очень удобно для наших туристов. Черногория очень переполнена. Поэтому если рассматривать отдых в Черногрии, то лучше это делать за неделю, за две, потому что за день за два очень сложно подтвердить Черногорию, она очень занята, очень попурярна и места в хороших отелях лучше бронировать наперед.

Туристические страны не только требуют соблюдения карантинных мер от туристов, но и сами очень сильно следят за чистотой и дезинфекцией помещений.

Журналист: Если вернуться к карантину. В прошлом году говорили много о сертификатах для отелей, проверках, как соблюдаются карантинные меры, дезинфекции. Сейчас это осталось в Турции, допустим?

Лидия Марченко, турагент: Осталось и не только в Турции. Все отели все-таки продолжают за этим следить потому что данный вопрос регулируется не только отелем, а правительством каждой отдельной страны, по каждой конкретной стране. Все очень дорожат туризмом, все по нему очень соскучились, все мечтают вернуть все на предыдущий уровень. Они делают все возможное для того, чтобы к ним приехали туристы. Это не зависит от страны.

А что по ценам? Из Харькова недельный тур в Турцию в трехзвездочный отель на двоих обойдется от 12500 гривен. За 5-звездочный отель придется заплатить не меньше 18 тысяч гривен. За неделю в Албании туристам нужно будет заплатить от 22 тысяч гривен без питания. Апартаменты в Черногории обойдутся минимум в 21 тысячу гривен. При этом питаться придется в местных ресторанах.

Журналист: Выросли как-то цены по сравнению с прошлым годом на туры?

Лидия Марченко, турагент: Да. Опять-таки, ценовая политика зависит от спроса. В этом году так как Турция очень популярна. Отели переполнены. Отели очень многие уже на стопах продаж, то есть на ближайшие даты в отелях уже нет мест. Особенно в популярных отелях. В связи с этим ценовая политика на Турцию солидно выросла. Цены выше, чем в прошлом году. Черногория тоже не падает в цене, так как тоже все забито. Албания осталась приблизительно на уровне прошлого года.

Отдых во время карантина может влететь в копеечку. Ведь кроме стандартного тура путешественникам рекомендуют брать расширенную страховку, которая защитит от невылета, покроет лечение коронавируса и нахождение в обсервации в случае, если турист заболел на отдыхе. Однако такая страховка поможет сэкономить в случае чрезвычайных ситуаций и турист не потеряет свои деньги.

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