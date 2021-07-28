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28.07.2021  17:23   Рита Парфенова

Дорогу с ХТЗ до Дворца спорта осложнит ремонт Московского проспекта

29 июля на части Московского проспекта будет запрещено движение транспорта.


//gortransport.kharkov.ua

В четверг, 29 июля, с 8:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта по Московскому проспекту, на участке от улицы Ощепкова до улицы Харьковских Дивизий при движении в сторону станции метро «Дворец спорта», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

На указанном участке будут проводиться реботы по реконструкции проспекта.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Рыбалко, Танкопия, Харьковских Дивизий, бул. Богдана Хмельницкого и другим.

Ремонт дороги отразится и на схеме движения пассажирскогго транспорта.

В это время автобус №102э при движении в сторону ст. м. «Дворец спорта» будет объезжать закрытый участок так: – бул. Богдана Хмельницкого – ул. Танкопия – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:00 до 21:00 29 июля будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до остановочного пункта троллейбусов «Издательство Харьков» по ​​пр. Московскому (в направлении центра города).

Троллейбус №13 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Парк «Зустріч» – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – ст. м. «Защитников Украины»; в обратном направлении – по своему маршруту.

Ранее РЕДПОСТ писал, какие участки Московского проспекта планируют отремонтировать дорожники.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, харьков
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