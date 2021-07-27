Готовьте маршрут заранее: часть Московского проспекта на ремонте (видео, фото)

27 июля сразу на нескольких участках Московского проспекта кипит работа дорожников.
С сегодняшнего дня дорожники укладывают асфальтобетон от улицы Богдана Хмельницкого до площади Защитников Украины, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Всего в планах коммунальщиков устелить новое покрытие на почти 16 000 квадратных метрах дороги. На время проведения работ было организовано движение транспорта по свободной от проведения работ полосе. Также городскими дорожниками ранее была произведена реконструкция перекрёстка проспекта Московского и улицы Академика Павлова.
В этом году Московский проспект претерпел значительные изменения за последние годы. Это одна из самых длинных дорожных артерий города, ее продолжительноссть составляет 18 километров. Начинается проспект в центре Харькова, от площади Конституции, и тянется до окружной дороги.
В этом году городские дорожники приступили к его восстановлению «большими картами». Так, 38 тысяч квадратных метров нового покрытия уже появилось на участке от улицы 12 Апреля до бульвара Богдана Хмельницкого. Далее коммунальщики продолжили ремонтировать проспект в направлении Харьковской набережной. Это еще 17 тысяч квадратных метров.
Уложили новенький асфальтобетон и на участке от улицы Шаблева до улицы Плиточной. Это еще 15 000 квадратных метров. И более пяти тысяч квадратных метров – от Плиточной к улице Роганской.
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Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
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