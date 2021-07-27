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27.07.2021  11:24   

Харьковский зоопарк откроет свои двери в День города

Игорь Терехов провел экскурсию по нескольким знаковым местам парка, давая представление о том, что нас ждет после открытия.


Харьковский зоопарк

После пяти лет полной модернизации самый лучший и самый современный зоопарк откроет свои ворота для харьковчан и гостей города. 

О том, как идут последние приготовления к открытию, рассказал Игорь Терехов в новом ролике из серии #Сучасні історіїХаркова. 
 
Видно,что зоопарк полностью преобразился и выглядит сверхсовременно. Животные и птицы теперь обитают в совершенно новых условиях — так, как принято в самых главных и дорогих зоопарках мира сегодня. Игорь Терехов провел экскурсию по нескольким знаковым местам парка, пустив зрителей ролика на строительную площадку и дав представление о том, что их ждет после открытия. 
 
«Над Зоопарком сейчас работает очень много людей: и строителей, и дизайнеров, и архитекторов, – говорит руководитель города. – Работают круглыми сутками, и в жару, и в холод. И я благодарен им за это — они делают чудо для Харькова. 23 августа мы открываем Харьковский зоопарк — и я приглашаю всех харьковчан на открытие. Самое главное: вход для жителей города отныне будет бесплатным». 
 
При этом вход в зоопарк для жителей города всех возрастов по «Карточке Харьковчанина» будет бесплатным. Таково решение руководства Харькова. Это уникальный пример в стране: больше ни в одном городе Украины жители не могут посещать зоопарки без необходимости покупать билеты. В тоже время приезжим (в том числе и жителям области) придется покупать билеты. 
 
Тэги:  харьков, игорь терехов, зоопарк
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