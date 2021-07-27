27.07.2021 11:15

Завтра новый участок Московского проспекта перекроют для транспорта

28 июля закроют движение по Московскому проспекту, на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова.



//gortransport.kharkov.ua

Движение по Московскому проспекту, на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова при движении в сторону бульвара Богдана Хмельницкого, будет запрещено с 8:00 до 20:00 28 июля, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Это связано с проведением работ по реконструкции Московского проспекта. Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Харьковских Дивизий, Рыбалко, Танкопия и др.

В связи с этим автобус №102-э будет объезжать участок следующим образом:

при движении в сторону рынка «ХТЗ»: пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий - ул. Танкопия - бул. Богдана Хмельницкого и далее по маршруту.



Также с 9:00 до 21:00 28 июля будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Петра Григоренко до бул. Богдана Хмельницкого (в направлении от центра города). На время работ троллейбусы будут курсировать следующим образом:



№13: разворотный круг «Парк «Зустріч» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. метро «Защитников Украины»;



№36: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» - ул. Двенадцатого Апреля (в обратном направлении - пр. Индустриальный) - пр. Александровский - бул. Богдана Хмельницкого - перекресток бул. Богдана Хмельницкого/пр. Московский.

Напомним, сегодня, 27 июля, с 8.00 до 20.00 запрещается движение по улице Харьковских Дивизий, а также в районе перекрестка с Московским проспектом.