Завтра новый участок Московского проспекта перекроют для транспорта

28 июля закроют движение по Московскому проспекту, на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова.
Движение по Московскому проспекту, на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова при движении в сторону бульвара Богдана Хмельницкого, будет запрещено с 8:00 до 20:00 28 июля, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
Это связано с проведением работ по реконструкции Московского проспекта. Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Харьковских Дивизий, Рыбалко, Танкопия и др.
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