27.07.2021 10:26 Рита Парфенова

ДТП: Велосипедиста сбили в живописном районе Харькова (фото)

Пострадавшего увезла скорая.

Утром 27 июля в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Около 8:45 утра на перекрестке улицы Грушевского и проспекта Любови Малой столкнулись автомобиль Daewoo и велосипедист.

В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспорта. Медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали об опасных догонялках авто и велосипедиста на парковке в Харькове.



