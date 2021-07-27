ДТП: Велосипедиста сбили в живописном районе Харькова (фото)

Пострадавшего увезла скорая.
Утром 27 июля в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Около 8:45 утра на перекрестке улицы Грушевского и проспекта Любови Малой столкнулись автомобиль Daewoo и велосипедист.
В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспорта. Медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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