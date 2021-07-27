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27.07.2021  10:26   Рита Парфенова

ДТП: Велосипедиста сбили в живописном районе Харькова (фото)

Пострадавшего увезла скорая.

ДТП Харьков: Велосипедиста сбили на проспекте Любови Малой в Харькове

Утром 27 июля в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Около 8:45 утра на перекрестке улицы Грушевского и проспекта Любови Малой столкнулись автомобиль Daewoo и велосипедист.

В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспорта. Медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали об опасных догонялках авто и велосипедиста на парковке в Харькове.

ДТП Харьков: Велосипедиста сбили на проспекте Любови Малой в Харькове

Тэги:  дтп, харьков
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