27.07.2021 09:48

Простое руководство по выбору детской косметики

Когда дело доходит до покупки средств по уходу за кожей ребенка, очень важно покупать проверенные товары, которые известны своим качеством и соответствием стандартам безопасности. Ведь детская кожа нежная и склонна к появлению раздражений и сухости. Необходимо выбирать мягкие, но эффективные средства по уходу за кожей, которые защитят детскую кожу от раздражителей окружающей среды. Именно такая продукция представлена в интернет-магазине «Ватсонс»: https://www.watsons.ua/ru/detskie-tovary/detskaya-kosmetika/.

Изучаем состав

Кожу ребенка необходимо регулярно очищать и увлажнять. Она подвержена пересыханию и не всегда хорошо переносит продукты, используемые взрослыми. Вот почему крайне важно выбирать серию средств по уходу за кожей, специально разработанную для нужд младенцев. Эти продукты более мягкие и обеспечивают нейтральный баланс кожи малыша, защищая ее от раздражения.

Перед покупкой следует внимательно прочесть состав. Он не должен содержать таких ингредиентов, как:

Агрессивное мыло или спирт, поскольку они могут вызвать аллергические реакции и дискомфорт.

Парабенов (консервант, который часто содержится в косметических продуктах). Есть опасения, что младенцы могут усваивать парабены больше, чем взрослые, что делает их более уязвимыми для любых потенциальных вредных воздействий.

Красители, которые являются ненужным дополнением к детским товарам.

Фталаты также считаются потенциально опасными ингредиентами, которые исследования связывают с рядом расстройств. Если в составе указано химическое название, которое заканчивается на «фалат», от такой покупки стоит воздержаться.

Также изучи незнакомые ингредиенты перед покупкой, чтобы убедиться, что продукт безопасен для младенцев и маленьких детей.

Важные моменты

Делай выбор в пользу гипоаллергенных продуктов, которые созданы с учетом минимального риска возникновения аллергической реакции. На упаковках таких средств по уходу за кожей зачастую есть пометка «Одобрено педиатрами и дерматологами». Они созданы специально для нежной кожи младенцев, поэтому нежно воздействуют даже на самую чувствительную кожу.

Следи за балансом pH, чтобы кожа ребенка сохраняла естественный барьер и была здоровой и, следовательно, лучше защищенной от раздражителей в окружающей среде. Продукты, которые не обладают нейтральным pH-балансом, могут вызвать высыхание и появление сыпи, зуда и раздражения.

Независимо от того, что необходимо твоему ребенку, в ассортименте Watsons есть все, что нужно для ухода за нежной кожей малыша. Продукты включают детское массажное масло, питательный детский лосьон, детское мыло, крем под подгузник, увлажняющее молочко, гель-пенку для душа, присыпку, бальзам для губ, крем для лица и тела и многое другое. Эти продукты созданы из мягких питательных ингредиентов, чтобы кожа ребенка оставалась мягкой и эластичной. Чтобы малыш всегда оставался здоровым и счастливым.