Ребенок под ключ: рожденных в Харькове младенцев продавали за границу (фото)

Ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.
Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила схему продажи новорожденных детей за границу по программе поддельного суррогатного материнства, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу силовиков.
Преступный бизнес наладили жители Харьковской и Киевской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.
Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии «свои» медики официально подтверждали «бесплодие» жены, что являлось официальным основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий. Потом искали кандидатку на суррогатное материнство. А когда женщина рожала ребенка, фиктивный брак расторгали и иностранец получал право вывоза ребенка за границу.
Помимо прочего, в рамках проводимых экспертиз СБУ задокументировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям. Это привело к смерти новорожденных.
В рамках уголовного производства проведены обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы.
По результатам проведенных обысков изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.
Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников схемы к торговле людьми.
Напомним, ранее мы писали, как СБУ разоблачила схему на «гуманитарке»: дорогую брендовую одежду ввозили под видом гуманитарной помощи.
Комментариев: 0
Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
Облака в Харькове уже с утра займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Местами может пройти дождь.
27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.
влажность:
давление:
ветер: