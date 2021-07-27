27.07.2021 09:42

Ребенок под ключ: рожденных в Харькове младенцев продавали за границу (фото)

Ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.



// СБУ

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила схему продажи новорожденных детей за границу по программе поддельного суррогатного материнства, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу силовиков.

Преступный бизнес наладили жители Харьковской и Киевской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии «свои» медики официально подтверждали «бесплодие» жены, что являлось официальным основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий. Потом искали кандидатку на суррогатное материнство. А когда женщина рожала ребенка, фиктивный брак расторгали и иностранец получал право вывоза ребенка за границу.

Помимо прочего, в рамках проводимых экспертиз СБУ задокументировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям. Это привело к смерти новорожденных.





В рамках уголовного производства проведены обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы.

По результатам проведенных обысков изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.





Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников схемы к торговле людьми.

Напомним, ранее мы писали, как СБУ разоблачила схему на «гуманитарке»: дорогую брендовую одежду ввозили под видом гуманитарной помощи.