Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 27 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло три человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом.
31 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 июля составляет 149 213 человек.
Из них:
3 594 летальных случев (за последние сутки умерло 3 человека);
144 954 человека выздоровели (за сутки – 28 человек);
665 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 11 человек).
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
33 – жители Харьковского района (в том числе 31 харьковчанин);
3 – Купянского;
2 – Чугуевского;
2 – Лозовского;
2 – Изюмского.
Напомним, в Украине начат последний, 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором прививают всех желающих в возрасте от 18 лет.
Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
Облака в Харькове уже с утра займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Местами может пройти дождь.
27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.
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