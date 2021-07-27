27.07.2021 09:34 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 27 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло три человека.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом.



31 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 июля составляет 149 213 человек.



Из них:



3 594 летальных случев (за последние сутки умерло 3 человека);

144 954 человека выздоровели (за сутки – 28 человек);

665 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 11 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:



33 – жители Харьковского района (в том числе 31 харьковчанин);

3 – Купянского;

2 – Чугуевского;

2 – Лозовского;

2 – Изюмского.





Напомним, в Украине начат последний, 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором прививают всех желающих в возрасте от 18 лет.