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27.07.2021  09:34   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 27 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло три человека.

Коронавирус: статистика в Харькове на 27 июля 2021 года

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом.

31 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 июля составляет 149 213 человек.

Из них:

3 594 летальных случев (за последние сутки умерло 3 человека);
144 954 человека выздоровели (за сутки – 28 человек);
665 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 11 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

33 – жители Харьковского района (в том числе 31 харьковчанин);
3 – Купянского;
2 – Чугуевского;
2 – Лозовского;
2 – Изюмского.

За 26 июля в Харьковской области лабораторно зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом.

Напомним, в Украине начат последний, 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором прививают всех желающих в возрасте от 18 лет.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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