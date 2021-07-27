27.07.2021 08:54 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 27 июля. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.





Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Новоалександровская (ч/с) до 20:00 27 июля.



Московский район:

ул. Дружбы Народов, 242 (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 87 (п. №1, стояк) до 17:00 27 июля.; ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №4, стояк) до 17:00 28 июля.; пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №5) до 20:00 28 июля.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 27 июля.



Основянский район:

пр. Гагарина, 38-а (п. №1, стояк) до 18:00 27 июля.; пр. Гагарина, 316-б (п. №1, стояк) до 20:00 27 июля.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 14 (п. №5, стояк) до 17:00 27 июля.; пр. Московский, 122, ул. Соича, 1, 2, 4, ул. Плехановская, 119, 121, 145, 147 до 20:00 27 июля., пр. Героев Сталинграда, 175(п. №3, стояк) до 21:00 27 июля.



Холодногорский район:

пер. Андреевский (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 148/2 (стояк) до 20:00 27 июля.



Шевченковский район:

пр. Победы, 61 (п. №7, стояк), пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 1-а (п. №1, стояк) до 20:00 27 июля.

Напомним, 26 июля в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.