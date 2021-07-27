Аварийное отключение воды в Харькове 27 июля. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Новоалександровская (ч/с) до 20:00 27 июля.
Московский район:
ул. Дружбы Народов, 242 (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 87 (п. №1, стояк) до 17:00 27 июля.; ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №4, стояк) до 17:00 28 июля.; пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №5) до 20:00 28 июля.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 27 июля.
Основянский район:
пр. Гагарина, 38-а (п. №1, стояк) до 18:00 27 июля.; пр. Гагарина, 316-б (п. №1, стояк) до 20:00 27 июля.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 14 (п. №5, стояк) до 17:00 27 июля.; пр. Московский, 122, ул. Соича, 1, 2, 4, ул. Плехановская, 119, 121, 145, 147 до 20:00 27 июля., пр. Героев Сталинграда, 175(п. №3, стояк) до 21:00 27 июля.
Холодногорский район:
пер. Андреевский (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 148/2 (стояк) до 20:00 27 июля.
Шевченковский район:
пр. Победы, 61 (п. №7, стояк), пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 1-а (п. №1, стояк) до 20:00 27 июля.
Напомним, 26 июля в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
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