27.07.2021 08:28 Рита Парфенова

Последний харьковский пляж сдался бактериям: карта не рекомендованных для купания мест

Свежие результаты вирусологических исследований проб воды в местах отдыха харьковчан и жителей области от специалистов лабцентра.



// РЕДПОСТ

Санврачи обнаружили превышение лактозоположительных кишечных палочек в воде в пределах зоны купания на Основянском озере в Харькове (9500 при норме не более 5000 на литр), сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр лабораторных исследований.



В связи с этим не рекомендуем купание в этом водоеме.



Отметим, что этот пляж был последним в списке из шести опредленных для места отдыха харьковчан в купальном сезоне-2021.



По состоянию на 27 июля перечень пляжей, которые не являются безопасными для купания, выглядит так:

Рекреационная зона Журавлевский гидропарк, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр) Алексеевский лугопарк, р. Лопань., г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр) «Удянского гидропарк», р. Уды., г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр) Пляж «Петренковский» (содержание лактозоположительных кишечных палочек 13 000 при норме не более 5000 на литр, обнаружены антигены ротавирусов) Пляж «Основянский», Основянское озеро, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр) Безлюдовский водоем (содержание лактозоположительных кишечных палочек 13 000 при норме не более 5000 на литр) Зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр) Пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка (содержание лактозоположительных кишечных палочек 13 000 при норме не более 5000 на литр) Пляж пгт Золочев, р. Уды (обнаружены антигены ротавирусов, вирусов гепатита А) Пляж на пруду «Копань», г. Богодухов (обнаружены антигены ротавирусов) Пляж «Змиев жилье», р. Северский Донец (содержание лактозоположительных кишечных палочек 240000 при норме не более 5000 на литр) Зона отдыха пгт Зачепиловка, р. Берестова (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр)

Перечень пляжей, которые пока не являются безопасными для купания, отражены на карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.





Напомним, перед началом купального сезона-2021 на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у ​​водоемов.