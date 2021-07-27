Последний харьковский пляж сдался бактериям: карта не рекомендованных для купания мест

Свежие результаты вирусологических исследований проб воды в местах отдыха харьковчан и жителей области от специалистов лабцентра.
Санврачи обнаружили превышение лактозоположительных кишечных палочек в воде в пределах зоны купания на Основянском озере в Харькове (9500 при норме не более 5000 на литр), сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр лабораторных исследований.
В связи с этим не рекомендуем купание в этом водоеме.
Отметим, что этот пляж был последним в списке из шести опредленных для места отдыха харьковчан в купальном сезоне-2021.
По состоянию на 27 июля перечень пляжей, которые не являются безопасными для купания, выглядит так:
Перечень пляжей, которые пока не являются безопасными для купания, отражены на карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.
Напомним, перед началом купального сезона-2021 на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у водоемов.
Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
Облака в Харькове уже с утра займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Местами может пройти дождь.
27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.
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