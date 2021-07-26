26.07.2021 18:49 Рита Парфенова

Движение троллейбусов и маршруток на Новых Домах изменится

Реконструкция Московского проспекта отразится на движении по улице Харьковских Дивизий.



//gortransport.kharkov.ua

Во вторник, 27 июля, с 8.00 до 20.00 запрещается движение по улице Харьковских Дивизий, а также в районе перекрестка с пр. Московским, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на городскую диспетчерскую службу 15-62.

Движение закроют в связи с проведением ООО «Паркинг +» работ по реконструкции Московского проспекта на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова.



Объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Рыбалко, бульвара Юрьева и другим.



Закрытие улицы Харьковских Дивизий отразится на движении общественного транспорта 27 июля с 8.00 до 20.00.



Автобус 267 будет объезжать указанный участок следующим образом: ул. Харьковских Дивизий – ул. Танкопия – пр. Петра Григоренко – пр. Московский и дальше по маршруту.



Также 27 июля с 9.00 до 21.00 запрещается движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий на участке от РК «Парк «Встреча» до пр. Московского.



Движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: РК «Парк «Встреча» – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкина» – РК «Станция метро «Защитников Украины».

Напомним, ранее мы писали о запрете проезда по улице Ощепкова.

Источник: Городская диспетчерская служба

транспорт, харьков Тэги: движение