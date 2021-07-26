26.07.2021 20:33 Рита Парфенова

На Тюринке меняют электроопоры: проехать можно будет не везде

Во вторник запретят движение на перекрестке улиц Артельной и Искринской.

Во вторник, 27 июля, с 9.00 до 17.00 будет запрещено движение транспорта на перекрестке улиц Артельной и Искринской, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Перекресток будет закрыт для проезда транспорта в связи с проведением работ по замене электроопор по ул. Артельной, 28.



Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Варваровской, Ново-Веринской и др.

Напомним, во вторник, 27 июля, с 8.00 до 20.00 запрещается движение по улице Харьковских Дивизий, а также в районе перекрестка с пр. Московским.