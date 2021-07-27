27.07.2021 06:01 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 27 июля

В Харькове небо все время будет ясным. Без осадков.

В Харьков пришел новый антициклон, значит, температура снова пойдет в рост, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+26°C (ощущается как +21°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+32°C (ощущается как +34°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 22%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют замечательный и спокойный день, что касается геомагнитной обстановки. Магнитные бури не ожидаются.



Народные приметы. Восходящее солнце огненного цвета и на небе много облаков – к дождю.



В прежние времена заметили, если 27 июля нет осадков, то осень будет недождливой.



А если день жаркий, сухой, то зима будет морозной и малоснежной.



С этого дня начинается спад лета, который продлится до 26 августа. В это время листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску.