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27.07.2021  06:01   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 27 июля

В Харькове небо все время будет ясным. Без осадков.

Госпром

В Харьков пришел новый антициклон, значит, температура снова пойдет в рост, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+26°C (ощущается как +21°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+32°C (ощущается как +34°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 22%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют замечательный и спокойный день, что касается геомагнитной обстановки. Магнитные бури не ожидаются.

Народные приметы. Восходящее солнце огненного цвета и на небе много облаков – к дождю.

В прежние времена заметили, если 27 июля нет осадков, то осень будет недождливой.

А если день жаркий, сухой, то зима будет морозной и малоснежной.

С этого дня начинается спад лета, который продлится до 26 августа. В это время листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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