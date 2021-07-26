26.07.2021 19:43

"Интернационал" - "Харьков": история самой функциональной гостиницы Советской Украины и Европы (фото)

Гостиница "Интернационал" (ныне "Харьков") стала последним довоенным зданием на площади построенным в 1930-1936 годах в конструктивистском стиле. Монументальное творение было построено по проекту архитектора Г.А. Яновицкого.

Крупнейшая и самая комфортабельной гостинице в Украине того времени. Расположение отеля между ансамблями правительственных зданий, величественная панорама, открывающаяся из ее окон на уникальные постройки главной площади Украины, а в праздничные дни – на многотысячные красочные манифестации, выставки, народные гуляния, делали эту гостиницу одним из центральных объектов нового центра столицы не только Слобожанщины, но и всей Советской Украины.

Строительство гостиницы , как и все другие застройки первой пятилетки, велось ударными темпами. Уже через два года был пущен первый корпус гостиницы, что в традициях того времени, было приурочено к очередной годовщине Октябрьской революции – 6 ноября 1934 г. Однако пуск этого нестандартного объекта состоялся уже после переезда правительственных учреждений в июне 1934 г. из Харькова в Киев. При пуске первой очереди гостиницы в эксплуатацию было введено 327 номеров. Но еще два года строители продолжали отделочные работы, которые были полностью завершены лишь в 1936 г. Эту дату принято считать временем пуска отеля, началом его полноценной истории.

С мая по ноябрь 1937 года в Париже проходила Всемирная выставка искусств и техники, где за разработку интерьеров гостиницы «Интернационал» архитектор Г. А. Яновицкий получил Гран-при.

Всего гостиница насчитывала 495 номеров. Кроме них на втором этаже размещались ресторан, читальный зал, гостиная и аванзал. Среди номеров были с улучшенной планировкой и рассчитанные на прием, важных гостей. Помимо ресторана, который имел обширную террасу с выходом на площадь Дзержинского - во всю длину помещения ресторана. Вместимость ресторана составляла до 400 мест.

Также был запроектирован и отдельный банкетный зал, рассчитанный на 50-60 человек. Предусматривалось, что ресторан мог в течение дня предоставить от 2000 до 2500 обедов.

На каждом этаже были обустроены холлы. Рядом с главным вестибюлем на первом этаже размещалась кофейня общей площадью 468 м2, причем, она имела еще один вход со стороны площади Дзержинского.

Украшали гостиницу широкие мраморные ступени во двор, где в теплое время можно было расположить ресторанно-трельяжные кабины вокруг большого цветника с фонтаном и трибуной для концертов. Словом, это была одна из самых передовых в техническом отношении гостиниц Европы.

Гостиница стала функционировать на полную мощь, размещая одновременно в своих номерах более 2000 человек. Здесь уместно будет отметить, что это примерно было столько же, сколько принимали постояльцев все крупные гостиницы Харькова в дореволюционный период. Любопытно отметить, что традиция сооружать «главные» гостиницы рядом с правительственными корпусами в СССР началась именно с Харькова.

Во время немецкой окупации серьезный ущерб был нанесен корпусам отеля. Здание горело, в него попадали снаряды, были разрушены многие перекрытия.

Во время оккупации в гостинице немецко-фашистские захватчики держали заложников и арестантов.

После войны начались работы по восстановлению площади, но только в 1974 году здание гостиницы было восстановлено по проекту автора с элементами сталинского ампира.

В истории гостиницы, как в капле воды, отразились важнейшие вехи нашего прошлого: энтузиазм первых пятилеток, трагический период войны и пафос послевоенного восстановления хозяйства. Гостиница – свидетель истории, но и ее собственная история достойна изучения.