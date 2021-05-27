Харьковские истории – истории людей. Харьков должен знать своих настоящих героев. Каждый харьковчанин должен остаться в памяти, каждая история жизни ценна. Из судеб жителей и складывается судьба города. Истории людей станут историей Харькова. Наш город – это наша жизнь. Наша жизнь – это и есть наш город.
Любовь, работа, бизнес, общение – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Праздник придуман для того, чтобы у неуверенных людей появился повод отважиться на дерзкий отчаянный шаг.
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