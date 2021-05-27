27.05.2021 10:35

Харьковские истории. В Харькове стартовал проект человеческих судеб

Харьковские истории – истории людей. Харьков должен знать своих настоящих героев. Каждый харьковчанин должен остаться в памяти, каждая история жизни ценна. Из судеб жителей и складывается судьба города. Истории людей станут историей Харькова. Наш город – это наша жизнь. Наша жизнь – это и есть наш город.



Харьковские истории. В Харькове стартовал проект человеческих судеб



РЕДПОСТ начинает проект, в котором харьковчане могут поделиться историей своей семьи, рассказать о своих родных, которые строили или возрождали Харьков, освобождали или развивали. Не только великие ученые и военачальники - слава города. Каждый, кто родился или жил в Харькове, безусловно, внес свой вклад его развитие. Их должны знать и помнить потомки. Ваши рассказы про членов семьи могут касаться как глобальных вех истории Харькова, так и обычной повседневной жизни. Кто более ценен городу - дворник, который ежедневно сохраняет чистоту улиц или врач, спасающий жизнь пациентам? Все ценны. Все они харьковчане.