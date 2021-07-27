27.07.2021 12:56 Рита Парфенова

Вакцинировать от COVID будут в ТРЦ Харькова

28 июля в Харькове откроются еще два центра массовой вакцинации против COVID-19.

Два новых центра массовой вакцинации будут работать в торговых центрах Киевского и Московского районов Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе облгосадминистрации.

Адреса новых центров:

в ТРЦ «Nikolskiy», ул. Пушкинская, 2-А;

в ТРЦ «Французский бульвар», ул. Академика Павлова, 44-Б.

Кроме того, в городе уже работают пять центров вакцинации населения, зарегистрироваться для посещения в которых можно онлайн.

Их адреса:

Всего же во состоянию на 27 июля в Харьковской области работают 18 центров массовой вакцинации против COVID-19: 5 - в г. Харькове и 13 - в районах области. Узнать подробнее о центрах массовой вакцинации в области можно по ссылке.

Напомним, записаться в очередь на вакцинацию против COVID-19 в центрах массовой вакцинации города Харькова такжен можно через интернет-ресурс Helsi.