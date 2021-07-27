Вакцинировать от COVID будут в ТРЦ Харькова

28 июля в Харькове откроются еще два центра массовой вакцинации против COVID-19.
Два новых центра массовой вакцинации будут работать в торговых центрах Киевского и Московского районов Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе облгосадминистрации.
Адреса новых центров:
Кроме того, в городе уже работают пять центров вакцинации населения, зарегистрироваться для посещения в которых можно онлайн.
Их адреса:
Всего же во состоянию на 27 июля в Харьковской области работают 18 центров массовой вакцинации против COVID-19: 5 - в г. Харькове и 13 - в районах области. Узнать подробнее о центрах массовой вакцинации в области можно по ссылке.
Напомним, записаться в очередь на вакцинацию против COVID-19 в центрах массовой вакцинации города Харькова такжен можно через интернет-ресурс Helsi.
Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
Облака в Харькове уже с утра займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Местами может пройти дождь.
27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.
влажность:
давление:
ветер: