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27.07.2021  12:56   Рита Парфенова

Вакцинировать от COVID будут в ТРЦ Харькова

28 июля в Харькове откроются еще два центра массовой вакцинации против COVID-19.

вакцинация от ковида

Два новых центра массовой вакцинации будут работать в торговых центрах Киевского и Московского районов Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе облгосадминистрации.

Адреса новых центров:

  • в ТРЦ «Nikolskiy», ул. Пушкинская, 2-А;
  • в ТРЦ «Французский бульвар», ул. Академика Павлова, 44-Б.

Кроме того, в городе уже работают пять центров вакцинации населения, зарегистрироваться для посещения в которых можно онлайн.

Их адреса:

Всего же во состоянию на 27 июля в Харьковской области работают 18 центров массовой вакцинации против COVID-19: 5 - в г. Харькове и 13 - в районах области. Узнать подробнее о центрах массовой вакцинации в области можно по ссылке.

Напомним, записаться в очередь на вакцинацию против COVID-19 в центрах массовой вакцинации города Харькова такжен можно через интернет-ресурс Helsi.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, харьков
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