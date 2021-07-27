27.07.2021 13:22

Прятались в подсолнухах: на границе с Россией пограничники задержали "воров в законе"

На границе с РФ задержали криминальных авторитетов, один из них числится в санкционном списке СНБО.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

26 июля в поле подсолнухов на территории Харьковской области пограничники задержали трех человек, которые незаконно пытались попасть на территорию Украины. Среди задержанных, двое оказались «криминальными авторитетами» и выходцами из других стран. Третьим оказался гражданин Украины.

Известно, что 42-летний гражданин России Ливан Гальский в мае этого года вошел в санкционный список СНБО, а его коллегой по криминальному ремеслу оказался 31-летний гражданин Грузии.

В отношении гражданина Украины пограничники составили админпротокол за незаконное пересечение государственной границы и обязали выплатить штраф в размере 8500 гривен. А "воры в законе" были задержаны на основании статьи 263 кодекса Украины про административные правонарушения.

На данный момент по факту незаконного пересечения границы проходят оперативные мероприятия.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о россиянине, который незаконно пересек границу и хотел трудоустроиться в Украине.