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27.07.2021  13:22   

Прятались в подсолнухах: на границе с Россией пограничники задержали "воров в законе"

На границе с РФ задержали криминальных авторитетов, один из них числится в санкционном списке СНБО.

Криминальные авторитеты в подсолнухах были задержаны пограничниками. Новости Харькова
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. 
 
26 июля в поле подсолнухов на территории Харьковской области пограничники задержали трех человек, которые незаконно пытались попасть на территорию Украины. Среди задержанных, двое оказались «криминальными авторитетами» и выходцами из других стран. Третьим оказался гражданин Украины. 
 
Криминальные авторитеты в подсолнухах были задержаны пограничниками. Новости Харькова
 
Известно, что 42-летний гражданин России Ливан Гальский в мае этого года вошел в санкционный список СНБО, а его коллегой по криминальному ремеслу оказался 31-летний гражданин Грузии. 
 
В отношении гражданина Украины пограничники составили админпротокол за незаконное пересечение государственной границы и обязали выплатить штраф в размере 8500 гривен. А "воры в законе" были задержаны на основании статьи 263 кодекса Украины про административные правонарушения. 
 
Криминальные авторитеты в подсолнухах были задержаны пограничниками. Новости Харькова
 
На данный момент по факту незаконного пересечения границы проходят оперативные мероприятия.  
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о россиянине, который незаконно пересек границу и хотел трудоустроиться в Украине.
 
Тэги:  харьков, пограничники
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