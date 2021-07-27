Главная Новости Харькова Политика Несите валерьянку, у Добкина опять истерика: эксперт прокомментировал последнее интервью политика
27.07.2021  13:39   

Несите валерьянку, у Добкина опять истерика: эксперт прокомментировал последнее интервью политика

Высказывания Михаила Добкина о том, что Харьков отдан в угоду Днепру, заставляют усомниться в его психологической стабильности.

Фото: Макс Требухов
 
Так политолог Сергей Быков прокомментировал заявления Михаила Добкина, которые тот дал в интервью своей собственной предвыборной газете «Время Добкина». 
 
В интервью Добкин сообщил, что в Харькове якобы «очень много решений принимается в интересах бизнеса Днепра»: 
 
«Такого никогда не было. Причем при полном содействии руководства Харьковского областного совета и при полном содействии и.о. городского головы. Сегодня он "работает" на два города сразу. С одной стороны, ему самому и его крыше нужен Харьков, с другой, он всячески способствует захвату Харькова "днепропетровскими", сдавая интересы горожан бизнес-аппетитам Геннадия Корбана и Бориса Филатова». 
 
Быков назвал заявления Добкина «истерикой». 
 
«Добкин пытается стравить днепровскую и харьковскую элиту. Причисляет своего оппонента (Игоря Терехова — ред.) к днепровскому клану, будто бы он вместе с Айной Тымчук сдает интересы Харькова. 
 
Да вот только Михаил Маркович за много лет в политике так и не понял, что мэр города, во-первых, не должен участвовать во всех этих клановых войнах, а во-вторых, не должен отстаивать ничьих других интересов, кроме как жителей своего города», — заявил Быков. 
 
При этом он усомнился, что заявления Добкина были сделаны в адекватном психологическом состоянии: 
 
«Не понятно, к какому клану относит Добкин своих оппонентов, но думаю, что это не про кланы, а про психологическую стабильность».
 
Как известно, Михаил Добкин является лидером антирейтинга среди харьковчан как возможный участник выборов мэра. Согласно июльским данным служб «Рейтинг» и «Харьковская социологическая сеть», ему не доверяют и ни при каких условиях не будут отдавать свой голос от 34% до 56% жителей города. 
 
Тэги:  добкин
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.07 Политика Никто в Добкина вкладываться не будет, - политолог 22.07 Политика "Забытое письмо" или как Добкин обманывает себя и харьковчан 09.07 Политика С Михаилом Добкиным на харьковских выборах происходит что-то непонятное, - Марунич
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 