23.07.2021 12:11

Подтасовка социологии не дала Добкину нужных результатов

Даже компания из базы «псевдосоциологов» не смогла дать позитивный прогноз для Михаила Добкина на будущих выборах.



Фото: .pravda.com

На этой неделе опубликованы результаты сразу двух социологических исследований по Харькову. Оба они посвящены мэрским выборам в октябре.



Результаты исследований электоральных настроений харьковчан появились в общем доступе с разницей в 5 дней. Более раннее из них проводилось Социологической группой «Рейтинг», а то, которое возникло позже, подготовлено компанией под названием «Active Group».



Если верить обеим социологическим компаниям, то отношение харьковчан к потенциальным кандидатам за 5 дней изменилось до неузнаваемости. Группа «Рейтинг» показывает, что Терехов обгоняет Добкина на 25%, в то время как в отчетах Active Group Добкин отстает всего лишь 7%. Однако политический эксперт Александр Кочетков отмечает, что вторая компания Active Group, строго говоря, имеет отношение к социологии только в плане публикации манипулятивных фейковых результатов.



Active Group находится в «Базе псевдосоциологов Украины» – это список компаний, которые были уличены в публикации неправдивых данных. Они не аккредитованы в Социологической Ассоциации Украины, не являются членами Украинской Ассоциации Маркетинга. Однако даже фейковые социологи не смогли дать позитивный прогноз для Михаила Добкина на будущих выборах харьковского мэра.



Как считает политолог Александр Кочетков, это свидетельствует о катастрофическом падении рейтинга Добкина. Его отставание от Терехова оказалось настолько большим, что поражение Добкина на выборах прогнозируют даже псевдосоциологи, которые готовы дорисовывать рейтинги.



«Даже откровенно сомнительная социология дает Михаилу Добкину лишь второе место, позади Игоря Терехова, - отметил Александр Кочетков. – На днях комментировал свежее социологическое исследование по Харькову известной группы «Рейтинг», которое, в числе прочего, показывает, что действующий руководитель города Игорь Терехов опережает ближайшего соперника Михаила Добкина аж на 25%. Такой отрыв в нашей практике считается практически непреодолимым. Во всяком случае, трезвомыслящие спонсоры поддерживать кандидата с таким отставанием прекращают. Даже если у него лицо веселое».



Напомним, что ранее Михаил Добкин обвинял все социологические компании во лжи, поскольку они публикуют неутешительные для него результаты исследований.



