Где харьковчанам не рекомендуется купиться: санврачи нашли еще два грязных пляжа

Специалисты лабцентра опубликовали свежие результаты вирусологические исследования проб воды в местах отдыха харьковчан и жителей области.
В водоеме под Харьковом нашли запредельное количество кишечных палочек, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр лабораторных исследований.
Так, по результатам санитарно-микробиологических исследований проб воды реки на городском пляже города Змиева в реке Северский Донец обнаружено содержание лактозоположительных кишечных палочек на уровне 240 000. При норме не более 5000 на литр допустимые параметры превышены почти в пятьдесят раз. Кроме того, в воде в пределах зоны купания на реке Берестовой в пгт Зачепиловка Красноградского района содержание лактозоположительных кишечных палочек находится на уровне 6200.
В связи с этим специалисты не рекомендуют купание в этих водоемах.
Кроме того, остаются актуальными рекомендации по ограничению купания в пределах акватории пляжей Алексеевского лугопарка, гидропарке «Удянского», Журавлевского гидропарка, Безлюдовского и Петренковского водоемов, на реке Берестовой в городе Краснограде, на пруду пляжа «Комсомольский» вблизи пгт Кегичевка, пляже « Копань» в г. Богодухове и в реке Уды в пгт Золочев Богодуховского района.
На 23 июля перечень пляжей, которые не являются безопасными для купания, выглядит так:
Напомним, перед началом купального сезона-2021 на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у водоемов.
Напомним, перед началом купального сезона-2021 на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у водоемов.
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