23.07.2021 13:13 Рита Парфенова

Где харьковчанам не рекомендуется купиться: санврачи нашли еще два грязных пляжа

Специалисты лабцентра опубликовали свежие результаты вирусологические исследования проб воды в местах отдыха харьковчан и жителей области.



Фото из открыытых источников

В водоеме под Харьковом нашли запредельное количество кишечных палочек, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр лабораторных исследований.

Так, по результатам санитарно-микробиологических исследований проб воды реки на городском пляже города Змиева в реке Северский Донец обнаружено содержание лактозоположительных кишечных палочек на уровне 240 000. При норме не более 5000 на литр допустимые параметры превышены почти в пятьдесят раз. Кроме того, в воде в пределах зоны купания на реке Берестовой в пгт Зачепиловка Красноградского района содержание лактозоположительных кишечных палочек находится на уровне 6200.



В связи с этим специалисты не рекомендуют купание в этих водоемах.



Кроме того, остаются актуальными рекомендации по ограничению купания в пределах акватории пляжей Алексеевского лугопарка, гидропарке «Удянского», Журавлевского гидропарка, Безлюдовского и Петренковского водоемов, на реке Берестовой в городе Краснограде, на пруду пляжа «Комсомольский» вблизи пгт Кегичевка, пляже « Копань» в г. Богодухове и в реке Уды в пгт Золочев Богодуховского района.



На 23 июля перечень пляжей, которые не являются безопасными для купания, выглядит так:

Пляж "Петренковский" (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр, обнаружены антигены ротавирусов) Безлюдовское водоем (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр) Рекреационная зона Журавлевский гидропарк, м. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр) Алексеевский лугопарк, р. Лопань., Г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр) «Удянского гидропарк», р. Уды., Г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр) Зона отдыха г.. Красноград, р. Берестовая (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр) Пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка (содержание лактозоположительных кишечных палочек 13 000 при норме не более 5000 на литр) Пляж пгт Золочев, р. Уды (обнаружены антигены ротавирусов, вирусов гепатита А) Пляж на пруду «Копань», г. Богодухов (обнаружены антигены ротавирусов) Пляж «Змиев жилье», р. Северский Донец (содержание лактозоположительных кишечных палочек 240000 при норме не более 5000 на литр) Зона отдыха пгт Зачепиловка, р. Берестова (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр)

Напомним, перед началом купального сезона-2021 на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у ​​водоемов.

Напомним, перед началом купального сезона-2021 на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у ​​водоемов.