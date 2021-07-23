23.07.2021 13:25 Рита Парфенова

Главная площадь Харькова закрыта для транспорта: причина

В Харькове готовятся встречать участников мотопробега единства.



// РЕДПОСТ

С 23 июля до 15.00 26 июля 2021 года запрещается движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу.

Движение транспортных средств будет организовано по правой стороне площади Свободы на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

По информации Департамента инфраструктуры, закрытие движение по левой стороне площади связано с проведением пятого юбилейного мотопробега за единство украинского государства на площади Свободы.

Напомним, торжественные мероприятия по случаю V Всеукраинского мотопробега единства состоятся 25-26 июля в Харькове. Колонна из 300 байкеров проедут по центру Харькова. Потом на площади Свободы в семь часов вечера начнется праздничный концерт.