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23.07.2021  11:45   

В импортном мороженом нашли опасное вещество

Магазины и супермаркеты Харькова проверяют на наличие продукта с опасным ингредиентом.

В мороженом Марс нашли этиленоксид

В мороженом «Mars Wrigley Confectionery», импортируемом в Украину из Румынии, обнаружили этиленоксид в добавке-стабилизаторе,сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Речь идет о партии мороженого «Mars Wrigley Confectionery» (производитель - Франция , конечный срок использования до 31.03.2023), которое экспортировалось из Румынии (отправитель: SC Macromex SRL, Campia-Turzii) в Украину (получатель ООО «Метро Кэш энд Керри Украина», г.. Киев).

Госпродпотребслужба предупреждает операторов рынка при обнаружении мороденого указанной партии немедленно изъять его из продажи и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслукжбы.

Справка. Этилекоксид (окись этилена) относится к особо опасным веществам, его используют для газовой стерилизации, например, одноразовых медицинских шприцов. Для человека это медленно действующий сильный яд, оказывающий канцерогенное, мутагенное, раздражающее и наркотическое действие.

Ранее РЕДПОСТ писал, как на границе задержали груз индийского кунжута.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  госпродпотребслужба, харьков
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