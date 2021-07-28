28.07.2021 17:47

Розыск: подросток посорился с матерью и ушел из дома

Третьи сутки в Харькове и области разыскивают 17-летнего Александра Зубкова.



//hk.npu.gov.ua

Местонахождение жителя села Грушевка Купянского района Александра Зубкова, 2004 года рождения, устанавливается местным отделением полиции, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Харьковской области.

25 июля после ссоры с матерью парень сбежал из дома и не вернулся.



Рост Александра 160 см, среднего телосложения, темные волосы, темные глаза, есть шрам на теменной части головы.



Был одет в белую футболку, зеленые шорты, красные кроссовки. На правой руке есть браслет из ниток коричневого цвета.



Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, просят сообщить в Купянский РОП ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Купянск, ул. Харьковская, 14. Контактные телефоны: (05742) 5-33-44 (дежурная часть РВП), 099-474-01-69 (отдел криминальной полиции).