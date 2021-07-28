Туалетные пироманы бесчинствовали в Саржином яру

Удобства в популярном месте отдыха харьковчан уничтожили вандалы.
В одном из туалетов, что совсем недавно открыли для посетителей Саржина яра, совершён акт вандализма, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Неизвестные пироманы подожгли в туалете, расположенном возле площадки для выгула собак, стены, урну, а также проводку в кабинках. К слову, этот хулиганский поступок мог закончится пожаром помещения.
Сотрудники "Харьковзеленстроя" сообщили о происшествии в правоохранительные органы. На предприятии призывают харьковчан и гостей города не портить городское имущество.
Ранее РЕДПОСТ писал, как с первых дней открытия вандалы уничтожают новые детские площадки и мини-парки. Выбивают ногами деревянные и пластиковые элементы, выкручивают механизмы или просто вырывают с корнем, прикладывая немалую силу. Также благоустроенные площадки используют в качестве места для пьянок в ночное время.
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