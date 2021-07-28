28.07.2021 18:26

В Харькове встретили Камилу Конотоп, которая вернулась с Олимпиады-2020

28 июля в Харьков вернулась участница ХХХI летних Олимпийских игр Камила Конотоп.



// РЕДПОСТ

20-летняя харьковчанка вернулась с Олимпийских игр после того как заняла пятое место в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 55 кг, сообщает коррепондент РЕДПОСТ.

Для Камилы это была первая Олимпиада. Спортсменка в суме двоеборья взяла 206 кг.



В этом году Камила - лучшая в Европе по тяжёлой атлетике. В этом году она взяла золото на юниорском чемпионате мира.

Торжественная встреча тяжелоатлетки и ее тренера Валерия Никулина прошла на автостанции на проспекте Гагарина. Здесь спортсменку встречали родные, друзья, знакомые и представители Харьковского спортивного сообщества.

В мини-интервью прессе Камила Конотоп сказала, что недовольна своим результатом. По словам портсменки, ей не хватило сил. «Я надеялась на медаль, но не получилось», – сказала она. И дальнейшая цель - олимпийская медаль.

А пока у спортсменки впереди неделя отдыха И дальше тренировки, подготовка к чемпионату Европы.

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