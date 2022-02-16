Харьковчанин Александр Абраменко завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022

Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал первую медаль на Олимпиаде в Пекине.
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День хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь со снегом.
Пару дней назад в Украине утвержден новый праздник - День Единения, который будет отмечаться ежегодно 16 февраля.
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