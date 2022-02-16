    
Главная Новости Харькова Спорт Харьковчанин Александр Абраменко завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022
16.02.2022  14:55   Виталий Хиневич

Харьковчанин Александр Абраменко завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022

Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал первую медаль на Олимпиаде в Пекине.

Абраменко
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Суспільне".
 
Сообщается, что Александр Абраменко стал серебряным призером Олимпиады-2022 в лыжной акробатике. В суперфинале Абраменко показал второй результат.
 
Спортсмен прошел в финал с пятым результатом. Он продемонстрировал лучший первый скачек, за который были получены 123:53 балла.
 
Напомним, украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин выступили на ХХІV зимних Олимпийских играх с произвольной программой.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  спорт, олимпиада, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.02 Спорт Угроза РФ и эвакуация : из харьковской команды внезапно уехали легионеры-баскетболисты 12.02 Спорт Харьковские фигуристы стали ближе к Олимпийским медалям 05.02 Общество Как в Харькове прошли соревнования ездовых собак (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 