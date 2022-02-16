16.02.2022 14:40 Евгений Клочко

На станцию "Академик Вернадский" плывут вакцины от COVID-19

Украинские полярники, которые работают на станции "Академик Вернадский", смогут привиться от COVID-19 прямо в Антарктиде.

Об этом на своей странице в Facebook написал Национальный антарктический научный центр, сообщает РЕДПОСТ.

Отмечается, что в Антарктиду их доставит ледокол "Ноосфера", который сейчас в пути к станции.

На борту судна находятся 66 доз вакцины Comirnaty/Pfizer, которые предусмотрены для вакцинации участников 26-й Украинской антарктической экспедиции. Они отправились на станцию ​​в марте 2021 года и не имеют прививок от COVID-19. Они получат по 2 дозы препарата.

Также получат бустерную дозу участники экспедиции, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, но не успевших получить бустерную дозу.

Напомним, 28 января 2022 года в свой первый рейс из Одессы в Антарктиду отправился флагман украинского научного флота – научно-исследовательское судно «Ноосфера». Для Украины это стало датой возвращения в исследования Южного океана после 20-летнего перерыва.