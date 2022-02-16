На станцию "Академик Вернадский" плывут вакцины от COVID-19

Украинские полярники, которые работают на станции "Академик Вернадский", смогут привиться от COVID-19 прямо в Антарктиде.
Об этом на своей странице в Facebook написал Национальный антарктический научный центр, сообщает РЕДПОСТ.
Отмечается, что в Антарктиду их доставит ледокол "Ноосфера", который сейчас в пути к станции.
На борту судна находятся 66 доз вакцины Comirnaty/Pfizer, которые предусмотрены для вакцинации участников 26-й Украинской антарктической экспедиции. Они отправились на станцию в марте 2021 года и не имеют прививок от COVID-19. Они получат по 2 дозы препарата.
Также получат бустерную дозу участники экспедиции, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, но не успевших получить бустерную дозу.
Напомним, 28 января 2022 года в свой первый рейс из Одессы в Антарктиду отправился флагман украинского научного флота – научно-исследовательское судно «Ноосфера». Для Украины это стало датой возвращения в исследования Южного океана после 20-летнего перерыва.
Комментариев: 0
День хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь со снегом.
Пару дней назад в Украине утвержден новый праздник - День Единения, который будет отмечаться ежегодно 16 февраля.
влажность:
давление:
ветер: