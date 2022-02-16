    
Главная Новости Харькова Медицина На станцию "Академик Вернадский" плывут вакцины от COVID-19
16.02.2022  14:40   Евгений Клочко

На станцию "Академик Вернадский" плывут вакцины от COVID-19

Украинские полярники, которые работают на станции "Академик Вернадский", смогут привиться от COVID-19 прямо в Антарктиде.

Вакцины от COVID-19 доставят на станцию Академик Вернадский

Об этом на своей странице в Facebook написал Национальный антарктический научный центр, сообщает РЕДПОСТ.

Отмечается, что в Антарктиду их доставит ледокол "Ноосфера", который сейчас в пути к станции.

Вакцины от COVID-19 доставят на станцию Академик Вернадский

На борту судна находятся 66 доз вакцины Comirnaty/Pfizer, которые предусмотрены для вакцинации участников 26-й Украинской антарктической экспедиции. Они отправились на станцию ​​в марте 2021 года и не имеют прививок от COVID-19. Они получат по 2 дозы препарата.

Вакцины от COVID-19 доставят на станцию Академик Вернадский

Также получат бустерную дозу участники экспедиции, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, но не успевших получить бустерную дозу.

Напомним, 28 января 2022 года в свой первый рейс из Одессы в Антарктиду отправился флагман украинского научного флота – научно-исследовательское судно «Ноосфера». Для Украины это стало датой возвращения в исследования Южного океана после 20-летнего перерыва.

Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.02 Медицина В Харькове пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства 14.02 Общество С 14 февраля «ковидную тысячу» можно потратить на периодику: как подписаться 11.02 Медицина Вакцинация от COVID-19: физические упражнения повышают уровень антител - результат исследования
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 