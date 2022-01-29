29.01.2022 12:59 Евгений Клочко

Впервые за 20 лет: Украина отправила в Антарктиду исследовательский ледокол "Ноосфера"

28 января 2022 года в свой первый рейс из Одессы в Антарктиду отправился флагман украинского научного флота – научно-исследовательское судно «Ноосфера». Для Украины это стало датой возвращения в исследования Южного океана после 20-летнего перерыва.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Экипаж исследовательского судна состоит из 26 человек – как украинских, так и иностранных специалистов, в частности, ранее работавших на Британскую антарктическую службу. Также на его борту находятсяс и ученые, которые будут проводить исследования по всему маршруту "Ноосферы".

Сначала судно ждет длинная дорога в Пунта-Аренас (Республика Чили). Там на его борт поднимется вторая группа ученых, исследующих Южный океан, и команда 27-й Украинской антарктической экспедиции, которая должна заменить нынешних зимовников на станции «Академик Вернадский».

Дальше путь будет лежать через пролив Дрейка на нашу станцию. Туда будут доставлены различные грузы: от годового запаса провизии к строительным материалам и технике, ведь на этот раз благодаря ледоколу грузов можно доставить больше, еще и напрямую из Украины.

После разгрузки судна в течение нескольких недель будет выполняться научная программа в атлантическом секторе Антарктики и в акватории вокруг Антарктического полуострова.

Запланировано продолжить океанографические исследования, начатые Украиной в марте-апреле 1997 и 1998 годов на научно-исследовательском судне Эрнст Кренкель. Работы предусмотрены на трех полигонах: полигон вблизи Аргентинских островов, недалеко от «Вернадского» (14 станций), Южно-Шотландский полигон (21 станция на 7 разрезах), Южно-Оркнейский полигон (36 станций на 7 разрезах).