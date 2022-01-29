    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Разводил на деньги мужчин на сайте знакомств: в Харькове задержан необычный мошенник
29.01.2022  13:06   Евгений Клочко

Разводил на деньги мужчин на сайте знакомств: в Харькове задержан необычный мошенник

Злоумышленник под видом молодых женщин подыскивал жертв среди мужчин на сайтах знакомств.

Мошенник под видом девушек разводил на деньги мужчин в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации главного управления Нацполиции в Харьковской области.
 
Следователи установили, что  20-летний парень размещал на сайтах знакомств под видом девушки  анкеты. В ходе знакомства с мужчинами он предлагал вместе посетить (киносеанс, концерт, спектакль). В ходе переписки он отправлял им ссылку, ведущую на фишинговый сайт, продающий онлайн-билеты.
 
Мошенник под видом девушек разводил на деньги мужчин в Харькове
 
При покупке билетов потерпевшие заполняли форму с указанием реквизитов своих банковских карт (СVV-код, срок действия). Таким образом, мошенник получал доступ к персональным данным и частной информации относительно банковских карт пострадавших. Далее с помощью различных платежных систем перечислял средства на подконтрольные ему счета.
 
Полицейские провели обыск по месту жительства фигуранта, в ходе которого изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.  Предприимчивому мошеннику грозит до 8 лет лишения свободы.
Сейчас устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению. 
 
Ранее сообщалось, что злоумышленники предлагают украинцам перевести тысячу гривен с виртуальной карты на карту для выплат.  Мошенники представляются сотрудниками банка и просят граждан перевести тысячу гривен за вакцинацию с виртуальной карты на банковскую карту для выплат.
 
При помощи данных манипуляция они выманивают персональные данные людей и могут завладеть всеми денежными средствами, которые есть на банковской карте.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  мошенник, полиция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.04 Криминал и происшествия Под Харьковов 22-летний парень обманул двух стариков на 20 000 гривен и 6400 долларов 21.12 Криминал и происшествия Безработный луганчанин выманил у пенсионера 30 тысяч гривен и золотые украшения - ГУНП 19.12 Криминал и происшествия "Ваш сын в полиции". Сообразительный дедушка быстро разоблачил мошенника и сдал его в полицию - ГУНП
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 