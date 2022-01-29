29.01.2022 13:06 Евгений Клочко

Разводил на деньги мужчин на сайте знакомств: в Харькове задержан необычный мошенник

Злоумышленник под видом молодых женщин подыскивал жертв среди мужчин на сайтах знакомств.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Следователи установили, что 20-летний парень размещал на сайтах знакомств под видом девушки анкеты. В ходе знакомства с мужчинами он предлагал вместе посетить (киносеанс, концерт, спектакль). В ходе переписки он отправлял им ссылку, ведущую на фишинговый сайт, продающий онлайн-билеты.

При покупке билетов потерпевшие заполняли форму с указанием реквизитов своих банковских карт (СVV-код, срок действия). Таким образом, мошенник получал доступ к персональным данным и частной информации относительно банковских карт пострадавших. Далее с помощью различных платежных систем перечислял средства на подконтрольные ему счета.

Полицейские провели обыск по месту жительства фигуранта, в ходе которого изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Предприимчивому мошеннику грозит до 8 лет лишения свободы.

Сейчас устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.

Ранее сообщалось, что злоумышленники предлагают украинцам перевести тысячу гривен с виртуальной карты на карту для выплат. Мошенники представляются сотрудниками банка и просят граждан перевести тысячу гривен за вакцинацию с виртуальной карты на банковскую карту для выплат.

При помощи данных манипуляция они выманивают персональные данные людей и могут завладеть всеми денежными средствами, которые есть на банковской карте.