29.01.2022 13:49 Евгений Клочко

Италия продлила запрет на въезд украинских туристов: названы даты

Италия на 45 дней продлила запрет на въезд в страну для туристов из Украины, даже полностью привитых от коронавируса.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины. Новые правила вступают в силу с 1 февраля и будут действовать до 15 марта 2022 года.

Отмечается, что Украина отсутствует в новом списке стран категории D, граждане которых могут посещать территорию Италии с любой целью, в частности туристической.

Т.е, с 1 февраля и до 15 марта Украина продолжит находиться в категории E, для которых возможен въезд в Италию только по уважительной причине.

Согласно обновленным данным, правительство Италии упростило правила въезда из стран категории C (страны Шенгенской зоны). С 1 февраля, в частности, гражданам этих государств не нужно при наличии прохождения полного курса вакцинации предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

Ранее сообщалось, что с 16 декабря по 31 января временно запрещен въезд в Республику Италия украинцам , направляющимся в страну в туристических целях.