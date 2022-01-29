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29.01.2022  13:49   Евгений Клочко

Италия продлила запрет на въезд украинских туристов: названы даты

Италия на 45 дней продлила запрет на въезд в страну для туристов из Украины, даже полностью привитых от коронавируса.

Запрет на турпоездки из Украины в Италию продлили
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины. Новые правила вступают в силу с 1 февраля и будут действовать до 15 марта 2022 года.
 
Отмечается, что Украина отсутствует в новом списке стран категории D, граждане которых могут посещать территорию Италии с любой целью, в частности туристической.
 
 
Т.е, с 1 февраля и до 15 марта Украина продолжит находиться в категории E, для которых возможен въезд в Италию только по уважительной причине.
 
 
Согласно обновленным данным, правительство Италии упростило правила въезда из стран категории C (страны Шенгенской зоны). С 1 февраля, в частности, гражданам этих государств не нужно при наличии прохождения полного курса вакцинации предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
 
Ранее сообщалось, что с 16 декабря по 31 января временно запрещен въезд в Республику Италия украинцам, направляющимся в страну в туристических целях.
 
Источник:   МИД Италии
 Тэги:  италия, туризм, covid-19, харьков
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