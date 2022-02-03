03.02.2022 13:07 Евгений Клочко

В Харькове мошенница пытались завладеть квартирой одинокой пенсионерки

Злоумышленница незаконно лишила свободы 74-летнюю одинокую харьковчанку и готовила документы для продажи недвижимости.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции Харьковской области.

В конце января правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестные пытаются завладеть трехкомнатной квартирой их пожилой родственницы.

Полицейские установили, что 53-летняя женщина вошла в доверие к пенсионерке, чтобы завладеть ее квартирой. Пользуясь одиночеством пенсионерки, под предлогом ухода мошенница вывезла потерпевшую из квартиры в другое место и начала готовить документы на продажу недвижимости.

2 февраля в ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы, а также место, где она незаконно удерживала пенсионерку.

В настоящее время 53-летняя женщина задержана. Решается вопрос об предъявлении злоумышленнице подозрения по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, что 37-летний мужчина и 40-летняя женщина решили незаконно завладеть квартирами на Салтовке - на улицах Тракторостроителей и Валентиновской. Аферисты знали, что эти квартиры не были приватизированы и воспользовались этим, зарегистрировав право собственности на указанную недвижимость на подставных лиц, используя заведомо поддельные документы.