03.02.2022 12:55 Рита Парфенова

Мужчины-грязнули по знаку зодиака

Астрологи назвали тройку знаков зодиака, мужчины которого избегают уборки любой ценой

По дате рождения можно определить поведение мужчины в быту. Астрологи выделили три знака зодиака, представители которых выделяют не видят смысла в порядке в своем жилище, пишет Rsute.

Водолей

Мужчины-Водолеи – натуры творческие, для них уборка – это рутина. Они любят оригинальность, следовательно, дома у них постоянно творческий бардак. Поэтому они занимают первое место в рейтинге самых грязных мужчин по знаку зодиака. На первый взгляд может показаться, что их жилище выглядит неряшливо — повсюду могут быть разбросаны вещи. Но с другой стороны, мужчины-Водолеи умело ориентируются в этом хаосе и легко могут найти нужный им предмет, даже с закрытыми глазами. Если все же нужно прибраться, они скорее наймут домработницу, чем займутся этим делом сами.

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Рыбы

Рожденные под этим созвездием мужчины оказались на втором месте в рейтинге самых грязных по знакам зодиака. Поскольку мужчины-Рыбы довольно дружелюбные и привлекают внимание своим милым видом, окружающие могут не сразу заметить и признать их неряшливость. Кроме того, представители этого знака зодиака будут искать множество причин, чтобы не заниматься уборкой в доме, и тем более никогда это не сделают по доброй воле. Они всегда придерживаться своей четкой позиции: нет смысла делать уборку, если через время все равно дома станет грязно.

Лев

В жилище представителей этого знака зодиака зачастую творится бардак. Царская натура Львов не позволяет им наводить порядок дома или заниматься другой подобной работой. Уборку они считают чем-то недостойным их, поэтому часто перекладывают эти обязанности на других. Однако неряшливость не касается внешнего вида Львов. Они всегда озабочены тем, как выглядят, поэтому одежда и обувь у них обычно опрятные и чистые.

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