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03.02.2022  12:55   Рита Парфенова

Мужчины-грязнули по знаку зодиака

Астрологи назвали тройку знаков зодиака, мужчины которого избегают уборки любой ценой

Какие мужчины по знаку Зодиака не делают уборку дома

По дате рождения можно определить поведение мужчины в быту. Астрологи выделили три знака зодиака, представители которых выделяют не видят смысла в порядке в своем жилище, пишет Rsute.

Водолей

Мужчины-Водолеи – натуры творческие, для них уборка – это рутина. Они любят оригинальность, следовательно, дома у них постоянно творческий бардак. Поэтому они занимают первое место в рейтинге самых грязных мужчин по знаку зодиака. На первый взгляд может показаться, что их жилище выглядит неряшливо — повсюду могут быть разбросаны вещи. Но с другой стороны, мужчины-Водолеи умело ориентируются в этом хаосе и легко могут найти нужный им предмет, даже с закрытыми глазами. Если все же нужно прибраться, они скорее наймут домработницу, чем займутся этим делом сами.

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Рыбы

Рожденные под этим созвездием мужчины оказались на втором месте в рейтинге самых грязных по знакам зодиака. Поскольку мужчины-Рыбы довольно дружелюбные и привлекают внимание своим милым видом, окружающие могут не сразу заметить и признать их неряшливость. Кроме того, представители этого знака зодиака будут искать множество причин, чтобы не заниматься уборкой в доме, и тем более никогда это не сделают по доброй воле. Они всегда придерживаться своей четкой позиции: нет смысла делать уборку, если через время все равно дома станет грязно.

Лев

В жилище представителей этого знака зодиака зачастую творится бардак. Царская натура Львов не позволяет им наводить порядок дома или заниматься другой подобной работой. Уборку они считают чем-то недостойным их, поэтому часто перекладывают эти обязанности на других. Однако неряшливость не касается внешнего вида Львов. Они всегда озабочены тем, как выглядят, поэтому одежда и обувь у них обычно опрятные и чистые.

Ранее мы писали про самые глупые знаки зодиака среди мужчин.

Источник:   Rsute
 Тэги:  гороскоп, харьков
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