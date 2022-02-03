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03.02.2022  12:41   Евгений Клочко

В Харькове пройдут соревнования ездовых собак «Winter Dog Fest - 2022»

Соревнования ездовых собак по зимним дисциплинам «Winter Dog Fest - 2022» пройдут 5 февраля на пр. Академика Курчатова, 8.


city.kharkov.ua
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт харьковской мэрии. Отмечается, что в мероприятии примут участие спортсмены, собаки ездовых пород и бездомные собаки, которые содержатся в КП «Центр обращения с животными». 
 
Соревнования пройдут в таких дисциплинах: скиджоринг (где собака буксирует спортсмена на лыжах) и буксирование нартов. В соревнованиях примут участие около 70 собак.
 
Цель мероприятия – привлечь внимание к тому, что нужно ответственно относиться к домашним животным и толерантно - к собакам из приюта. Кроме того, организаторы хотят продемонстрировать, как можно обеспечить животным физические нагрузки для удовлетворения их физиологических потребностей.
 
Начало – в 11:00.
 
Организаторы – КП «Центр обращения с животными» в партнерстве с Кинологическим союзом Украины и волонтерской командой городского приюта для бездомных животных.
 
Напомним, в Харькове планируют создать реабилитационный центр для домашних животных. Учреждение появится на базе уже существующего "Центра обращения с животными".
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  приют для животных, харьков
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