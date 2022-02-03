03.02.2022 12:41 Евгений Клочко

В Харькове пройдут соревнования ездовых собак «Winter Dog Fest - 2022»

Соревнования ездовых собак по зимним дисциплинам «Winter Dog Fest - 2022» пройдут 5 февраля на пр. Академика Курчатова, 8.



city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт харьковской мэрии. Отмечается, что в мероприятии примут участие спортсмены, собаки ездовых пород и бездомные собаки, которые содержатся в КП «Центр обращения с животными».

Соревнования пройдут в таких дисциплинах: скиджоринг (где собака буксирует спортсмена на лыжах) и буксирование нартов. В соревнованиях примут участие около 70 собак.

Цель мероприятия – привлечь внимание к тому, что нужно ответственно относиться к домашним животным и толерантно - к собакам из приюта. Кроме того, организаторы хотят продемонстрировать, как можно обеспечить животным физические нагрузки для удовлетворения их физиологических потребностей.

Начало – в 11:00.

Организаторы – КП «Центр обращения с животными» в партнерстве с Кинологическим союзом Украины и волонтерской командой городского приюта для бездомных животных.

Напомним, в Харькове планируют создать реабилитационный центр для домашних животных . Учреждение появится на базе уже существующего "Центра обращения с животными".