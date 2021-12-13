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13.12.2021  15:00   Екатерина Стрельцова

В Харькове создадут реабилитационный центр для домашних животных

Учреждение появится на базе уже существующего "Центра обращения с животными"

Центр обращения с животными реабилитационный центр
 
Старое здание реконструируют и расширят.  Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Сейчас "Центр обращения с животными" работает в обычном режиме и продолжает помогать четвероногим. Необходимость модернизировать само здание и близлежащую территорию возникла давно.
 
Центр обращения с животными реабилитационный центр
 
Все больше харьковчан пользуются услугами ветврачей и все больше животных нуждаются в помощи и лечении. Сейчас уже начали строить дополнительные стационары для котов. В дальнейшем планируют возводить бассейны и устанавливать специальные тренажеры для реабилитации животных после оперативного вмешательства.  
 
"Реконструировано будет все три этажа здания, также оно будет расширено. Ещё мы планируем на следующий год строительство еще 100 дополнительных вольеров для бездомных собак.
 
Центр обращения с животными реабилитационный центр
 
Более того будет больше операционных и манипуляционных кабинетов, также увеличится стационар для передержки животных после операций и после проведения определенных манипуляций ", - отметила Ольга Голубева, пресс-секретарь "Центра обращения с животными".
 
 
Ремонтные работы будут проводить за средства городского бюджета. Планируется, что реабилитационный центр такого типа станет первым в Украине. Здесь животные смогут получать полный комплекс услуг от врачей и реабилитологов.
 
Согласно проекту, реконструкция рассчитана на два-три года. Но в это время, говорят в центре, учреждение будет продолжать свою работу - спасать животных и помогать находить им семьи.
 
Напомним, в Харькове стартовал социальный проект «Кураторство животного», который реализуется Харьковским городским приютом.
 
Тэги:  животные, центра обращения с животными, харьков
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