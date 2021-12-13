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13.12.2021  15:16   Дмитрий Колоней

Пожар: как мусор уничтожил квартиру в Харькове (фото, видео)

О сгоревшем жилье в Харькове сообщают очевидцы.

Пожар Харьков: Сгорела квартира на Героев Труда из-за строительного мусора

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове вспыхнул пожар. По свидетельствам очевидцев чрезвычайное происшествие случилось на Салтовке, на улице Героев Труда, 37Б.

Загорелась квартира в многоэтажном доме. По предварительной информации, в квартире полным ходом идёт ремонт. Воспламенился накопившийся строительный мусор. Насколько известно, никто не пострадал.

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Напомним, ранее мы писали о пожаре  от удара молнии в частном доме.

 

Тэги:  пожар в квартире, салтовка, харьков, героев труда
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