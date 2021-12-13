Пожар: как мусор уничтожил квартиру в Харькове (фото, видео)

О сгоревшем жилье в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове вспыхнул пожар. По свидетельствам очевидцев чрезвычайное происшествие случилось на Салтовке, на улице Героев Труда, 37Б.
Загорелась квартира в многоэтажном доме. По предварительной информации, в квартире полным ходом идёт ремонт. Воспламенился накопившийся строительный мусор. Насколько известно, никто не пострадал.
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Напомним, ранее мы писали о пожаре от удара молнии в частном доме.
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Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
Начало недели будет пасмурным, без существенных осадков. Утром слабый туман.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
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